O mai știi pe Gina Gogean? Cum arată acum fosta mare gimnastă a României și ce viață dramatică are

Voi vă mai amintiți de Gina Gogean, fosta mare gimnastă a României care a câștigat medalii de argint și de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 și Atlanta 1996? Iată cum arată acum și ce dramă trăiește din 2024.

Gina Gogean (48 de ani; n. 9 septembrie 1977) a făcut, de-a lungul anilor, performanță în lumea gimnasticii, reușind să cucerească medaliile de argint și de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona și Atlanta. Sportiva de aur din anii ’90 activează, în prezent, ca antrenoare la Deva. De-a lungul carierei sale, fosta gimnastă a strâns 30 de medalii olimpice, mondiale și europene, scrie Ziarul de Vrancea.

În anul 1997, a avut „momentul de glorie”, așa cum mărturisise fosta gimnastă pentru presa locală. La Lausanne, ea a devenit triplă campioană mondială, la sol, bârnă și cu echipa. După ce s-a retras din activitatea de gimnastă, Gina Gogean a ales calea arbitrajului și a antrenoratului. De altfel, din 2013, face parte din „International Gymnastics Hall of Fame”.

Drama din viața fostei gimnaste

Clipele de bucurie, însă, au fost umbrite de o tragedie care a avut loc în anul 2024. Atunci, mama ei, Anica Gogean, și sora fostei gimnaste, Maricica, se aflau într-un autoturism care a intrat în coliziune cu un autotren. Potrivit datelor furnizate de autorități în 2024, când a avut loc tragedia, la volan se afla sora fostei gimnaste, în vârstă de 50 de ani. În urma coliziunii, mama lor, de 72 de ani, a murit, iar sora sa a ajuns în spital, zbătându-se între viață și moarte, scria, atunci, Cancan.

Mama lor era medic pediatru la Spitalul de Copii din Galați. Sora sa ar fi adormit la volan, atunci, și ar fi pierdut controlul volanului. Incidentul a avut loc pe 25 mai 2024, în jurul orei 05:21, pe DN 25, la intrare în comuna Piscu dinspre comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați.

Autorul recomandă: