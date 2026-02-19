Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta”

Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta”

Mihai Tănase
19 feb. 2026, 10:09
Kim Jong-Un - Foto: X/@BRICSinfo

Coreea de Nord a dezvăluit un nou lansator multiplu de rachete capabil să transporte focoase nucleare. Kim Jong Un spune că noua sa armă ar fi imposibil de oprit de sistemele occidentale odată ce este pornit.

Kim Jong Un a supervizat prezentarea oficială a unui nou lansator multiplu de rachete de mari dimensiuni, capabil să tragă focoase nucleare, potrivit presei de stat citate de France24.com.

În cadrul unei ceremonii desfășurate miercuri, Kim Jong Un a susținut un discurs în care a lăudat lansatorul multiplu de rachete de 600 mm, descriindu-l drept unic la nivel mondial.

Potrivit agenției oficiale nord-coreene KCNA, arma este „potrivită pentru un atac special, adică pentru a îndeplini o misiune strategică”, formulare considerată un eufemism frecvent pentru utilizarea nucleară.

Nouă demonstrație de forță a Coreei de Nord

Liderul de la Phenian a insistat că noul sistem are rol de descurajare și a afirmat că acesta ar fi imposibil de neutralizat.

„Dacă această armă este folosită, nimeni nu poate spera să îl apere Dumnezeu”, a declarat Kim Jong Un, conform KCNA.

Oficiali și experți militari au evaluat anterior că acest tip de lansator ar putea fi folosit împotriva Coreea de Sud, inclusiv împotriva capitalei Seul, aflată la mai puțin de 50 de kilometri de linia de separare intercoreeană. Kim Jong Un vizitase luna trecută fabrica unde sunt produse aceste sisteme de armament.

Analiștii consideră că noua armă este concepută pentru a spori capacitățile de atac de precizie ale Phenianului și pentru a transmite un mesaj direct atât Seulului, cât și Statele Unite.

