Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și-a exprimat îngrijorările cu privire la prezența președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, făcând referire la subiectul anulării alegerilor, dar și la calitățile oficialilor României de negociatori în fața americanilor. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre pericolele pe care le-ar putea prezenta prezența președintelui român în SUA. Analistul politic spune că, deși într-un interviu recent președintele a susținut că problema anulării alegerilor ar fi fost clarificată, americanii știu că nu s-au arătat dovezile clare conform cărora anularea a fost legitimă, lucru ce poate pune România într-o poziție nefavorabilă.

„Dacă mi-am amintit eu bine, ne-a spus cu alt prilej că problema asta a fost lămurită de mult cu alegerile, deci e clară. Acum înțeleg că iarăși e nelămurită. Înțeleg că americanii s-au lămurit și au trecut peste povestea asta pentru că s-au clarificat ce-i cu ea. Înțeleg că acum nu mai sunt clarificați. Eu cred că americanii nu o să fie clarificați. Acum, v-am spus, teama pe care o am e că americanii sunt negociatori mari. Când văd, nu e o comparație cu președintele României, dar văd un asemenea personaj care nu are instrumente în mână și nu are ce negocia, el devine extrem de vulnerabil. Și aici mă refer și la metalele rare. Dacă n-ai nicio carte de jucat și pui presiuni, ar putea România să fie extrem de vulnerabilă.”

Dan Dungaciu aduce în vedere un aspect important, mai exact calitățile de duri negociatori ale oficialilor americani, despre care spune că îl pot pune pe președinte într-o poziție de vulnerabilitate dacă nu este pregătit pentru astfel de discuții. De asemenea, invitatul își exprimă nemulțumirea privind informațiile publice conform cărora ministrul de externe, Oana Țoiu, ar fi discutat cu oficialii americani cu privire la minereurile țării noastre, susținând că nu ar avea mandat pentru așa ceva.