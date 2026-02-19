Prima pagină » Actualitate » Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 

19 feb. 2026, 10:17, Actualitate
Într-o lume marcată de lipsuri și sărăcie, soția lui Nicolae Ceaușescu trăia o viață la care mulți visau, dominată de eleganță, lux și obsesia pentru propria imagine. Contrar așteptărilor, Elena Ceaușescu era o adevărată „fashionistă” a epocii comuniste, cu gusturi rafinate pentru marile branduri occidentale.  

Care era brandul preferat al „primei doamne” a comunismului 

Potrivit Click, brandul preferat al Elenei Ceaușescu, care se găsea în garderoba sa, era Chanel, ale cărui croieli clasice, sobre și elegante se potriveau perfect imaginii de autoritate și sobrietate pe care o promova.  

Taiorul Chanel devenise piesa centrală a ținutelor sale, fiind reprodus în serie în atelierele românești, în special la APACA. Cu toate acestea, surse din anturajul familiei dictatoriale susțin că Elena deținea și piese originale, achiziționate din străinătate, la care majoritatea româncelor nici nu puteau visa. 

Pe lângă Chanel, garderoba ei includea și creații precum Dior, Hermès sau Yves Saint Laurent, precum și poșete și accesorii de lux, atent selectate pentru vizitele oficiale în Occident. 

Parfumuri, blănuri și consilier de imagine 

Elena Ceaușescu avea o adevărată pasiune pentru blănurile naturale, deținea o colecție pe care o purta mai ales în deplasările externe. La capitolul parfumuri, Elena stătea la fel de bine, prefera produsele occidentale, considerate simboluri ale rafinamentului și statutului social.  

Imaginea ei publică era atent construită cu ajutorul unui consilier de imagine instruit în străinătate, care o sfătuia în privința vestimentației, coafurii și aparițiilor oficiale. Fiecare detaliu era calculat pentru a transmite putere, respectabilitate și prestigiu internațional. 

