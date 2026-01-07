Toată lumea îl știe mustăcios, dar cum arăta Marius Urzică fără celebra lui mustață. Concurentul Power Couple 2026 era cu totul alt om

Marius Urzică este unul dintre concurenții de la Power Couple 2026. Deși toată lumea îl știe cu celebra lui mustață, puțini știu cum arăta campionul olimpic fără păr facial. Era cu totul alt om. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Simona și Marius Urzică participă la Power Couple 2026, noul sezon debutând în cursul serii de luni, 5 ianuarie 2026. Fostul campion olimpic, în vârstă de 50 de ani, participă în cadrul acestui show alături de soția sa, Elena Simona, în vârstă de 38 de ani, care activează ca antrenor de gimnastică. Cei doi sunt împreună de 18 ani și căsătoriți de 15 ani. Fiul lor, Alexandru, calcă pe urmele tatălui și face acum gimnastică de performanță.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, menționează Marius Urzică, arată a1.ro.

A fost completat imediat de soția lui.

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”, a spus soția sa.

Cum arăta Marius Urzică fără celebra lui mustață

În urmă cu mulți ani, fostul gimnast, triplu campion mondial și triplu campion european la cal cu mânere (aparat special pentru gimnastică), nu purta mustață.

A luat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2000, de la Sydney;

A luat medalia de argint la Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena;

A obținut medalia de argint în Atlanta, în 1996;

În anul 2001, a obținut scorul maxim de 10,00 la acest aparat la Marele Premiu de la Glasgow;

A început gimnastica la vârsta de 6 ani, la CSS Gheorghieni, primul său antrenor fiind József Ferencz.

A izbucnit în plâns la Power Couple

Emoțiile s-au simțit încă din primele minute ale emisiunii de la Antena 1. Marius Urzică a fost primul concurent care a izbucnit în lacrimi, după ce a privit imaginile care surprindeau momente definitorii din cariera sa sportivă. Clipele au fost retrăite intens, iar nostalgia i-a fost declanșată. Un moment definitoriu a fost în anul 2000, când Marius Urzică a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice, arată Cancan.

„A fost cred că cea mai mare realizare și cel mai frumos vis care a devenit realitate“, a declarat Marius Urzică, la Power Couple.

