Japonia lansează pe orbită un satelit din lemn, soluția „naturală” pentru problema deșeurilor spațiale

Japonia a trimis în spațiu un satelit experimental fabricat din lemn, un proiect inovator care ar putea rezolva problema tot mai gravă a deșeurilor spațiale și a poluării orbitale, pe fondul exploziei lansărilor din următoarele decenii.

Japonia a atras atenția comunității științifice internaționale după ce a lansat în spațiu un satelit în formă de cub, realizat integral din lemn.

Inițiativa, care pare paradoxală într-o eră dominată de inteligență artificială, roboți și tehnologii de ultimă generație, propune o soluție surprinzător de simplă pentru una dintre cele mai mari probleme ale explorării spațiale moderne: acumularea de deșeuri pe orbită, scrie El Economista, citat de Mediafax.ro.

Proiectul este rezultatul unei colaborări între Universitatea Kyoto și Institutul Forestier Sumitomo, care au căutat o alternativă sustenabilă la materialele convenționale utilizate în construcția sateliților.

Creșterea accelerată a numărului de lansări spațiale a dus la supraaglomerarea orbitei terestre, iar sateliții scoși din uz devin, în timp, resturi periculoase care pot afecta alte misiuni.

În prezent, soluția standard pentru sateliții vechi constă în reintrarea controlată în atmosferă, unde aceștia se dezintegrează. Problema este că aluminiul și alte metale utilizate se transformă într-o pulbere fină de oxid de aluminiu, care poate rămâne suspendată în atmosferă timp de decenii, cu efecte potențial nocive asupra mediului și climei.

De ce lemnul funcționează în spațiu

Aici intervine proiectul LignoSat. Construit din lemn, acest satelit elimină o mare parte din problemele ecologice asociate materialelor metalice. În absența oxigenului, lemnul nu arde și nu putrezește, iar testele au arătat că este extrem de stabil în condiții spațiale.

Cercetătorii au supus mai multe tipuri de lemn unor teste riguroase, expunându-le în spațiu timp de peste un an. Mostrele s-au întors pe Pământ intacte, fără degradări structurale. În plus, lemnul s-a comportat excelent în fața variațiilor extreme de temperatură, de la minus 120 de grade Celsius la plus 120 de grade Celsius, unde metalele tind să se dilate și să se contracte, afectând integritatea structurală.

Experții japonezi au ales lemnul de magnolie, apreciat pentru stabilitatea sa dimensională și pentru ușurința cu care poate fi prelucrat, ca material principal pentru construcția satelitului.

Pentru agențiile spațiale preocupate de impactul activităților lor asupra mediului, LignoSat reprezintă o schimbare majoră de paradigmă, întrucât, la finalul duratei sale de viață, satelitul se va dezintegra la reintrarea în atmosferă, iar lemnul va arde curat, producând doar vapori de apă și o cantitate infimă de dioxid de carbon.

