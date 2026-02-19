Prima pagină » Justiție » Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: ”Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate”

Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: "Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate"

Adina Anghelescu
19 feb. 2026, 10:08
Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: "Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate

Miecuri, Curtea Constituţională a României a respins sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. După cinci amânări consecutive, judecătorii CCR au decis că legea pensiilor magistraților este constituțională. Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România, a declarat, pentru Gândul, că în loc de cooperare între puterile statului, a continuat o campanie agresivă în care magistrații au fost prezentați drept „sursa relelor” din societate.

Președinta Asociației Magistraților din România, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: ”Am asistat la o campanie agresivă împotriva magistraților”

Andreea Ciucă a dezvăluit că Asociația Europeană a Judecătorilor a adoptat în unanimitate o declarație prin care solicită autorităților române să înceteze campania denigratoare împotriva magistraților, după ce, la nivel înalt, s-au făcut afirmații fără fundament, folosind justiția ca „țap ispășitor”.

În luna octombrie 2025, Asociația Europeană a Judecătorilor a adoptat, în unanimitate, declarația prin care cerea autorităților române să înceteze campania denigratoare împotriva magistraților și să ia măsurile necesare pentru respectarea independenței financiare a acestora – componentă a independenței justiției.

Însă, în loc de cooperare loială între puterile statului, am asistat, în continuare, la o campanie agresivă împotriva magistraților, care au fost prezentați ca fiind sursa relelor din societate. De la cel mai înalt nivel al guvernului se făceau declarații publice fără fundament, probând intenția de a găsi justiția ca țap ispășitor (de ex., că pensiile magistraților iau alocațiile de la gura copiilor).

Am demonstrat repetat că jalonul 215 PNRR nu a avut ca obiectiv eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților, cu atât mai mult cu cât legea din 2023 privind aceste pensii a fost binecunoscută de Comisia Europeană”, a declarat președinta Asociației Magistraților din România, pentru Gândul.

Președinta Asociației Magistraților din România a mai transmis că eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților afectează statutul lor special și poate pune în pericol independența justiției, încălcând angajamentele europene asumate de stat.

Prin eliminarea, în fapt, a pensiilor de serviciu ale magistraților și aducerea cuantumului acestora sub nivelul celor din sistemul public, se neagă, în mod clar, statutul ce conține un regim strict de incompatibilități și interdicții (vizibil mai strict decât în multe țări europene, cum chiar CCR a constatat), încălcându-se documentele europene pe care statul și le-a asumat”, a declarat Andreea Ciucă, pentru Gândul.

