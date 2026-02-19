Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”

Raed Arafat a transmis o clarificare cu privire la motivul pentru care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj Ro-Alert la 4.20 dimineaţa prin care îi anunţa pe bucureşteni că a fost emis cod roşu de ninsori abundente. Reacţiile nu au întârziat să apară, mai ales din partea acelora care s-au trezit speriaţi din cauza sunetului alarmei.

„RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă”, motiveză IGSU ora la care a sosit mesajul care i-a trezit pe mulţi bucureşteni din somn.

„Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu. Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație”, explică IGSU.

Arafat mai spune că face demersuri să schimbe soneria alarmei cu una „mai puţin întruzivă”, „pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații”.

„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală. Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS”, mai spune IGSU.

