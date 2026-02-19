Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate

Unele dintre dispozitivele Android sunt, acum, vulnerabile în fața unui virus invizibil. Noul malware poartă denumirea de „Keenadu” și, odată ce infectează dispozitivele care au acest sistem de operare, permite infractorilor cibernetici să preia controlul telefonului mobil. Datele indică faptul că peste 13.000 de dispozitive au fost infectate.

Inițial, utilizatorii nu observă vreun aspect suspect la dispozitivele lor, însă virusul respectiv rulează în fundal fără să își dea seama. Malware-ul poate fi preinstalat direct în firmware-ul dispozitivului, integrat în aplicațiile de sistem sau descărcat din magazine oficiale (GooglePlay), arată Mediafax.

În acest fel, atacatorii cibernetici au posibilitatea să acceseze fără limită telefonul mobil. Malware-ul „Keenadu” poate să infecteze orice aplicație instalată pe telefon. De asemenea, poate instala aplicații noi din fișiere APK și există posibilitatea ca permisiunile sistemului să fie modificare fără ca utilizatorul să își ofere acordul.

Virusul „Keenadu” compromite informațiile din telefon

Ce informații pot fi compromise? Mesajele private, fișierele multimedia, precum și datele de localizare și datele bancare pot fi compromise. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca acest malware să compromită și datele biometrice ale utilizatorului.

Datele indică faptul că peste 13.000 de dispozitive au fost infectate până în prezent, iar Spania se numără printre țările cele mai afectate de „Keenadu”. Potrivit experților, ar fi indicat să se instaleze, din sursă oficială, a unei soluții de securitate mobilă. „Keenadu” este dificil de detectat și, în unele cazuri, poate fi preinstalat înainte ca utilizatorul să cumpere dispozitivul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imaginile au rol ilustrativ