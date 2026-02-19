Prima pagină » Actualitate » Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate

Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate

19 feb. 2026, 10:36, Actualitate
Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate

Unele dintre dispozitivele Android sunt, acum, vulnerabile în fața unui virus invizibil. Noul malware poartă denumirea de „Keenadu” și, odată ce infectează dispozitivele care au acest sistem de operare, permite infractorilor cibernetici să preia controlul telefonului mobil. Datele indică faptul că peste 13.000 de dispozitive au fost infectate.

Inițial, utilizatorii nu observă vreun aspect suspect la dispozitivele lor, însă virusul respectiv rulează în fundal fără să își dea seama. Malware-ul poate fi preinstalat direct în firmware-ul dispozitivului, integrat în aplicațiile de sistem sau descărcat din magazine oficiale (GooglePlay), arată Mediafax.

În acest fel, atacatorii cibernetici au posibilitatea să acceseze fără limită telefonul mobil. Malware-ul „Keenadu” poate să infecteze orice aplicație instalată pe telefon. De asemenea, poate instala aplicații noi din fișiere APK și există posibilitatea ca permisiunile sistemului să fie modificare fără ca utilizatorul să își ofere acordul.

Ai dispozitiv Android Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate

Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama / foto: Shutterstock

Virusul „Keenadu” compromite informațiile din telefon

Ce informații pot fi compromise? Mesajele private, fișierele multimedia, precum și datele de localizare și datele bancare pot fi compromise. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca acest malware să compromită și datele biometrice ale utilizatorului.

Datele indică faptul că peste 13.000 de dispozitive au fost infectate până în prezent, iar Spania se numără printre țările cele mai afectate de „Keenadu”. Potrivit experților, ar fi indicat să se instaleze, din sursă oficială, a unei soluții de securitate mobilă. „Keenadu” este dificil de detectat și, în unele cazuri, poate fi preinstalat înainte ca utilizatorul să cumpere dispozitivul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imaginile au rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Meteorologii au emis cod galben de inundații pentru cinci județe, până vineri după-amiază
12:05
Meteorologii au emis cod galben de inundații pentru cinci județe, până vineri după-amiază
REȚETE Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple
11:50
Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
11:04
Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
10:33
Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
CULTURĂ Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
10:17
Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
ULTIMA ORĂ Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
10:04
Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
Mediafax
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Două mari mituri despre Brâncuși, făcute praf chiar de ziua Maestrului
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. Ce era, de fapt, în depozi
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Michael Schumacher și cele 5 citate care i-au definit cariera de 7 titluri în Formula 1
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cum te-ar putea ajuta săruturile să te îndrăgostești? Iată ce propune un microbiolog!
CONTROVERSĂ O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
12:05
O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
DRAMĂ Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști
11:49
Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști
FLASH NEWS Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României
11:47
Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României
CONTROVERSĂ Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea 
11:27
Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea 
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:25
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Avalanșa care a aruncat un tren de pe șine în Alpii elvețieni, filmată chiar de călători. Clipe de panică în momentul impactului
11:18
Avalanșa care a aruncat un tren de pe șine în Alpii elvețieni, filmată chiar de călători. Clipe de panică în momentul impactului

Cele mai noi

Trimite acest link pe