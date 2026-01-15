După anunțul șoc privind încheierea bruscă a emisiunii „La Măruță”, piața media este zguduită de noi zvonuri din industrie care vorbesc despre restructurări dure în trustul Antena, cu emisiuni eliminate și posibile concedieri, în special la Antena Stars.

Sfârșitul emisiunii „La Măruță” a produs unde de șoc în interiorul PRO TV, iar efectele par să se extindă rapid și către concurență. Surse din piața media susțin că, în perioada următoare, trustul Antena Group ar urma să declanșeze o serie de schimbări radicale în grila de programe.

Plecarea lui Cătălin Măruță de la ProTV este considerată una dintre cele mai mari surprize ale începutului de an. După 18 ani de emisie, prezentatorul a fost anunțat că proiectul se încheie, iar întreaga echipă a emisiunii urmează să plece.

Potrivit surselor Cancan.ro, atmosfera din culisele PRO TV a fost marcată de lacrimi, tensiune și multă dezamăgire, decizia luându-i prin surprindere pe mulți dintre cei implicați, Măruță fiind unul dintre „greii” trustului de pe Pache Protopopescu.

În ciuda contextului dificil, Cătălin Măruță a ales să transmită un mesaj public fără reproșuri la adresa conducerii postului. În postarea sa de pe Facebook, prezentatorul a anunțat oficial că emisiunea va mai fi difuzată până pe 6 februarie și a încercat să calmeze speculațiile apărute în spațiul public.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei.Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de jobvă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionezși, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta). Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot.Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a transmis Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Dincolo de mesajul public, sursele citate afirmă că în culise situația a fost „tensionată și extrem de apăsătoare” în momentul în care echipa a fost informată despre decizie.

Se strânge lațul și la Antene

După mișcările făcute de PRO TV, atenția se mută acum asupra Antena Group, unde ar urma o serie de evaluări dure ale audiențelor și performanțelor. Strategia ar fi similară cu cea aplicată de concurență: analiză strictă și decizii rapide privind viitorul unor emisiuni și al echipelor din spatele acestora.

Sursele din industrie vorbesc despre un adevărat „jihad” în grila de programe, cu emisiuni eliminate și concedieri masive. În mod special, Antena Stars ar fi vizată de aceste schimbări, iar angajații ar fi deja în alertă, temându-se că urmează o perioadă extrem de dificilă pentru trust.

Deocamdată, conducerea Antena Group nu a confirmat oficial informațiile, însă tensiunea din culise pare să indice că piața media traversează una dintre cele mai instabile perioade din ultimii ani.