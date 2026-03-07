H. D. Hartmann: „Europenii au nevoie să continue războiul din Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a vorbit despre interesele liderilor europeni și despre modul în care se raportează aceștia la situația geopolitică mondială actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, H. D. Hartmann a vorbit despre planurile liderilor europeni, afirmând că, în cazul în care vor ajunge la un punct comun cu președintele Donald Trump, vor începe negocierile așa cum procedau în vremea președintelui Obama. De asemenea, acesta a comentat și vizita cancelarului german Friedrich Merz la Casa Albă, unde, spune analistul politic, în loc să discute despre situația din Orientul Mijlociu, a vorbit despre Ucraina, deoarece, susține el, dacă conflictul din Ucraina se încheie, aceștia pierd odată cu Ucraina.