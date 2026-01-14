Prima pagină » Media » Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe

Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe

14 ian. 2026, 15:18, Media
Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe

Protv a stabilit deja ce va difuza în locul emisiunii „La Măruță”, scoasă brusc din grilă după 18 ani. Decizia a fost anunțată la doar o zi după anunțul oficial privind închiderea producției lui Cătălin Măruță. În culise, postul analizează și o posibilă colaborare viitoare cu realizatorul. Măruță a transmis ieri, în direct, publicului său „plecăm cu capul sus, spatele drept, privirea înainte”, fiind vorba de întreaga echipă a emisiuni, aproximativ 40 de oameni, conform Clik.

Pe fundal planează informația apărută ieri, potrivit căreia renunțarea la emisiunea lui Măruță ar avea legătură cu noul departament de Inteligență Artificială înființat de televiziune.

Ce va fi în locul lui Măruță

La numai o zi după ce televiziunea a confirmat oficial închiderea emisiunii „La Măruță”, compania a stabilit deja direcția noului conținut care va ocupa acel interval orar.

Potrivit Pagina de Media, postul va miza pe o selecție de seriale orientate către publicul feminin, o schimbare radicală față de formatul de talk-show care a dominat după-amiaza timp de aproape două decenii.

Reprezentanții televiziunii au transmis că noua grilă va include producții de tip serial, fără a preciza deocamdată proveniența acestora, dacă vor fi românești, turcești sau din alte piețe.

Strategia arată o repoziționare clară a slotului spre un conținut considerat mai predictibil din punct de vedere al audienței.

Măruță: A venit timpul să încheiem acest capitol

Protv nu a exclus o colaborare viitoare cu Cătălin Măruță. Oficialii au precizat, pentru aceeași sursă, că se află într-o etapă de explorare a opțiunilor, urmând ca un anunț să fie făcut după finalizarea discuțiilor. În prima sa apariție în direct după anunț, Măruță a transmis un mesaj de despărțire echilibrat fără a intra în detalii.

„Am avut de toate în acești 18 ani. Am reușit împreună și vă mulțumim. Acum, la 18 ani, să știți că a venit timpul să încheiem acest capitol și să o luăm pe alt drum. Vom încheia pe 6 februarie”, a explicat prezentatorul TV

O analiză citată de Hotnews arată că momentul scoaterii emisiunii coincide cu înființarea unui departament de Inteligență Artificială la Protv, destinat automatizării unor procese de producție și promovare.

În primă fază, AI este folosită pentru generarea spoturilor și optimizarea fluxurilor.

Recomandarea autorului: Cum depășesc Andra și Cătălin Măruță momentele tensionate din căsnicie. ”Ne enervăm, obosim, avem zile proaste, avem discuții”

Recomandarea video

Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
CONTROVERSĂ Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
15:47
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
LIVE UPDATE Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
15:34
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
UTILE Proiect în dezbatere publică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
15:32
Proiect în dezbatere publică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe