Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe

Protv a stabilit deja ce va difuza în locul emisiunii „La Măruță”, scoasă brusc din grilă după 18 ani. Decizia a fost anunțată la doar o zi după anunțul oficial privind închiderea producției lui Cătălin Măruță. În culise, postul analizează și o posibilă colaborare viitoare cu realizatorul. Măruță a transmis ieri, în direct, publicului său „plecăm cu capul sus, spatele drept, privirea înainte”, fiind vorba de întreaga echipă a emisiuni, aproximativ 40 de oameni, conform Clik.

Pe fundal planează informația apărută ieri, potrivit căreia renunțarea la emisiunea lui Măruță ar avea legătură cu noul departament de Inteligență Artificială înființat de televiziune.

Ce va fi în locul lui Măruță

La numai o zi după ce televiziunea a confirmat oficial închiderea emisiunii „La Măruță”, compania a stabilit deja direcția noului conținut care va ocupa acel interval orar.

Potrivit Pagina de Media, postul va miza pe o selecție de seriale orientate către publicul feminin, o schimbare radicală față de formatul de talk-show care a dominat după-amiaza timp de aproape două decenii.

Reprezentanții televiziunii au transmis că noua grilă va include producții de tip serial, fără a preciza deocamdată proveniența acestora, dacă vor fi românești, turcești sau din alte piețe.

Strategia arată o repoziționare clară a slotului spre un conținut considerat mai predictibil din punct de vedere al audienței.

Măruță: A venit timpul să încheiem acest capitol

Protv nu a exclus o colaborare viitoare cu Cătălin Măruță. Oficialii au precizat, pentru aceeași sursă, că se află într-o etapă de explorare a opțiunilor, urmând ca un anunț să fie făcut după finalizarea discuțiilor. În prima sa apariție în direct după anunț, Măruță a transmis un mesaj de despărțire echilibrat fără a intra în detalii.

„Am avut de toate în acești 18 ani. Am reușit împreună și vă mulțumim. Acum, la 18 ani, să știți că a venit timpul să încheiem acest capitol și să o luăm pe alt drum. Vom încheia pe 6 februarie”, a explicat prezentatorul TV

O analiză citată de Hotnews arată că momentul scoaterii emisiunii coincide cu înființarea unui departament de Inteligență Artificială la Protv, destinat automatizării unor procese de producție și promovare.

În primă fază, AI este folosită pentru generarea spoturilor și optimizarea fluxurilor.

