Adrian Severin: „Europa este prinsă în cel mai prost ceas al ei. Este în războaie active în toate locurile posibile”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că Europa este prinsă la mijloc în toate conflictele militare din prezent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre faptul că Europa este prinsă la mijloc în toate conflictele militare din prezent. Politicianul a început prin a spune că Europa este în cel mai prost moment al istoriei sale. Acesta spune că europenii au fost mai apropiați de partea palestinienilor și arabilor în general. Severin susține că pentru europeni, pe lângă situația din Ucraina, o criză a petrolului provenită din Orientul Mijlociu ar îngreuna semnificativ lucrurile.
„Europa este prinsă cumva în cel mai prost ceas al ei. În care este pusă în război, cum să spun, efectiv activ sau război pasiv pe toate fronturile imaginabile. Este, de asemenea, prinsă în confuzie și cu privire la situația din Orientul Apropiat. Europenii au fost mai degrabă de partea palestinienilor și arabilor, în general. Acuma nu știu cum să iasă din Ucraina. Dacă mai apare și o criză petrolieră care se adaugă crizei petroliere deja existente din cauza războiului din Golf… Iarăși europenii cred că deja calculează, că nu mai știu pe unde să scoată cămșa. Așa încât ce să mai spui despre ei? Putem vorbi mult, dar n-avem timp. Este o opoziție în primul rând divizată. Ați văzut Spania spune una … Marea Britanie. Dar ce poți să aștepți de la unii care nu știu?”, a declarat Adrian Severin.