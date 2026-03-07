Războiul din Iran, prima săptămână. CENTCOM raportează că au fost lovite 3.000 de ținte și 43 de nave iraniene au fost scufundate

Comandamentul Central al SUA a publicat bilanțul Operațiunii „Epic Fury” – primele șapte zile. SUA au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie 2026, ora 1:15 și au izat de atunci 3.000 de ținte. 43 de nave iraniene au fost avariate sau scufundate.

Bilanțul primei săptămâni de război

Au fost vizate mai multe tipuri de ținte:

Centre de Comandament și Control;

Sediile Corpurilor Gărzii Revoluționare Iraniene;

Sisteme integrate de apărare aeriană;

Baze de rachete balistice;

Submarine iraniene;

Baze de rachete anti-navă;

Bazeel de telecomunicații militare;

SUA au folosit de la începerea conflictului:

Bombardiere B-1;

Bombardiere invizibile B-2;

Dronele LUCAS;

Sistemele Patriot de interceptarea rachetelor;

Sistemele THAAD de interceptare antibalistică;

Avioanele de vânătoare F-15;

Avioanele de vânătoare F-16;

Avioanele de vânătoare F-18;

Avioanele de vânătoare F-22;

Avioanele de luptă invizibile F-35;

Avioanele de atac A-10;

Avioane de război electronic EA-18G;

Sisteme de comunicare, control, atenționare aeriană;

Avioane P-8 de patrulare maritimă;

Avioane RC-135 de recunoaștere;

Drone MQ-9 Reaper;

Lansatoare de rachete HIMARS;

Portavioanele USS Abraham Lincoln și USS Gerald Ford;

Avioane-cisternă;

Sisteme anti-drone;

Distrugătoare cu rachete ghidate;

Avioane cargo C-17 Globemaster și C-130;

Și alte capabilități speciale care nu pot fi publicate.

Administratorul Brad Cooper, Comandantul CENTCOM, a anunțat într-un comunicat că Iranul a atacat 12 țări diferite și a lovit deliberat în ținte civile din Orientul Mijlociu.

„Regimul terorist iranian a atacat 12 țări diferite și continuă să atace deliberat ținte civile prin Orientul Mijlociu. În ultima noapte, forțele iraniene au lovit cu șapte drone de atac în zone rezidențiale civile din Bahrain. Este inacceptabil și nu va rămâne fără răspuns. Vom continua să lucrăm cu parteneri regionali pentru a răspunde acestei amenințări la adresa oamenilor nevinovați din întreaga regiune”.

CENTCOM a dezmințit din nou știrile false despre cum regimul iranian a pretins că a scufundat portavionul USS Abraham Lincoln.

„Iar acum, regimul pretinde că portavionul a reapărut miraculos la suprafață și a părăsit câmpul de luptă după ce a înfruntat drone și rachete iraniene. Ar trebui să spunem mai multe?”

Victime

Pe 5 martie 2026, ministerele Apărării din mai multe țări, agenții civile și Crucea Roșie au estimat în jur de 1.500 de morți și în jur de 1.000 de răniți de la începerea războiului.

Liban: 123 morți/437 răniți;

Irak: 4 morți/5 răniți;

Israel: 11 morți/ sute de răniți;

Kuweit: 5 morți/32 de răniți;

Bahrain: 1 mort/4 răniți;

Qatar: 16 răniți;

Emiratele Arabe Unite: 3 morți/68 de răniți;

Oman: 1 mort/răniți;

Iran: 1.230 de morți/sute de răniți;

SUA: 6 morți/4 răniți;

Pete Hegseth a dezvăluit identitatea celor șase militari americani uciși pe durata operațiunii:

„Națiunea noastră deplânge pierderea a șase eroi americani extraordinari. Acești războinici curajoși au dat totul în slujba țării noastre, sprijinind Operațiunea Epic Fury.

Maiorul Jeffrey R. O’Brien.

Căpitanul Cody A. Khork.

Subofițerul șef de brigadă 3 Robert M. Marzan.

Sergentul clasa I Nicole M. Amor.

Sergentul clasa I Noah L. Tietjens.

Sergentul Declan J. Coady.

Membrii serviciului nostru poartă o responsabilitate și o datorie pe care majoritatea civililor nu o vor înțelege niciodată. Ei știu că ar putea veni ziua în care li se va cere să-și riște viața pentru apărarea țării lor. În calitate de secretar de Război, sunt alături cu un spirit de neclintit pentru a le onora memoria și hotărârea pe care au întruchipat-o. Familiilor, celor dragi și colegilor lor de luptă: ne rugăm pentru ei și le promitem sprijinul nostru neclintit. Moartea lor nu va fi în zadar. Îi vom onora cu acțiuni. Îi vom vâna pe radicalii iranieni responsabili, le vom demonta capacitățile militare și ne vom asigura că justiția este rapidă și absolută. Suntem mai puternici ca niciodată, gata să răzbunăm acești eroi căzuți și să zdrobim amenințările din Iran care îndrăznește să ne provoace.

America nu cedează; înaintăm, învingem și asta vom apăra. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe luptătorii noștri, familiile lor și Statele Unite ale Americii.”

