Războiul din Iran, prima săptămână. CENTCOM raportează că au fost lovite 3.000 de ținte și 43 de nave iraniene au fost scufundate

Comandamentul Central al SUA a publicat bilanțul Operațiunii „Epic Fury” – primele șapte zile. SUA au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie 2026, ora 1:15 și au izat de atunci 3.000 de ținte. 43 de nave iraniene au fost avariate sau scufundate.
Au fost vizate mai multe tipuri de ținte:
SUA au folosit de la începerea conflictului:
Administratorul Brad Cooper, Comandantul CENTCOM, a anunțat într-un comunicat că Iranul a atacat 12 țări diferite și a lovit deliberat în ținte civile din Orientul Mijlociu.
„Regimul terorist iranian a atacat 12 țări diferite și continuă să atace deliberat ținte civile prin Orientul Mijlociu. În ultima noapte, forțele iraniene au lovit cu șapte drone de atac în zone rezidențiale civile din Bahrain. Este inacceptabil și nu va rămâne fără răspuns. Vom continua să lucrăm cu parteneri regionali pentru a răspunde acestei amenințări la adresa oamenilor nevinovați din întreaga regiune”.
CENTCOM a dezmințit din nou știrile false despre cum regimul iranian a pretins că a scufundat portavionul USS Abraham Lincoln.
„Iar acum, regimul pretinde că portavionul a reapărut miraculos la suprafață și a părăsit câmpul de luptă după ce a înfruntat drone și rachete iraniene. Ar trebui să spunem mai multe?”
Pe 5 martie 2026, ministerele Apărării din mai multe țări, agenții civile și Crucea Roșie au estimat în jur de 1.500 de morți și în jur de 1.000 de răniți de la începerea războiului.
Pete Hegseth a dezvăluit identitatea celor șase militari americani uciși pe durata operațiunii:
„Națiunea noastră deplânge pierderea a șase eroi americani extraordinari. Acești războinici curajoși au dat totul în slujba țării noastre, sprijinind Operațiunea Epic Fury.
Membrii serviciului nostru poartă o responsabilitate și o datorie pe care majoritatea civililor nu o vor înțelege niciodată. Ei știu că ar putea veni ziua în care li se va cere să-și riște viața pentru apărarea țării lor. În calitate de secretar de Război, sunt alături cu un spirit de neclintit pentru a le onora memoria și hotărârea pe care au întruchipat-o. Familiilor, celor dragi și colegilor lor de luptă: ne rugăm pentru ei și le promitem sprijinul nostru neclintit. Moartea lor nu va fi în zadar. Îi vom onora cu acțiuni. Îi vom vâna pe radicalii iranieni responsabili, le vom demonta capacitățile militare și ne vom asigura că justiția este rapidă și absolută. Suntem mai puternici ca niciodată, gata să răzbunăm acești eroi căzuți și să zdrobim amenințările din Iran care îndrăznește să ne provoace.
America nu cedează; înaintăm, învingem și asta vom apăra. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe luptătorii noștri, familiile lor și Statele Unite ale Americii.”
Sursa Foto: CENTCOM
Autorul recomandă: Trump: Companiile de armament au agreat să crească producția de patru ori