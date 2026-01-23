PRO TV pregătește surpriza anului. Emisiunea care a făcut istorie în România ar putea să revină în forță. Măruță „out”. Cine îi ia locul

PRO TV este gata să dea lovitura anului cu un nou show de televiziune legendar, după ce numai departe de zilele trecute postul din Pache Protopopescu a anunțat „cutremurul” din zona media, eliminând „din senin” emisiunea lui Cătălin Măruță, unul dintre „greii” trustului. O altă vedetă de televiziune de renume ar fi în cărți pentru noul proiect de top, scrie Cancan.ro.

Potrivit surselor Cancan.ro, PRO TV ia în calcul readucerea pe micile ecrane a formatului Big Brother, emisiune care a făcut istorie în România și care, în trecut, a fost prezentată la o altă televiziune de Andreea Raicu. Miza ar fi una uriașă: recâștigarea audienței printr-un format consacrat și o schimbare spectaculoasă de imagine.

Gabriela Cristea, revenire surprinzătoare în televiziune

Gabriela Cristea nu este deloc străină de marile producții TV. De-a lungul timpului, a prezentat mai multe show-uri matrimoniale de succes, precum „Noră pentru mama”, „Te vreau lângă mine” sau „Mireasa. Capriciile iubirii”.

Vedeta declara că s-a retras din televiziune pentru a se dedica familiei, însă, în ultimii ani, s-a concentrat pe activitatea din online, care i-a adus venituri consistente.

Recent, Cristea a făcut public faptul că a achiziționat o proprietate în Italia, în regiunea Abruzzo, unde intenționează să construiască o nouă casă, pe lângă renovarea unui conac. Investiția majoră ar putea explica dorința unei reveniri spectaculoase în televiziune, într-un proiect de anvergură.

„De 3 zile m-am făcut una cu canapeaua, pentru că mă documentez pentru noua căsuță din Italia pe care urmează să o construim. Daaaaa, ați citit bine… să o construim. Pe scurt, ne-am dat seama ca proiectul de renovare a conacului nostru din Abruzzo este unul care nu o să se termine prea curând și ar putea să dureze până la 3 ani (având experiență construcție casei noastre din Corbeanca), drept urmare ne-am hotărât să construim pe terenul nostru o altă căsuță muuuult mai mică (2 dormitoare, living, bucătărie și o micuță piscinuță), pe structură ușoară din lemn, pentru că ne dorim să ne bucurăm cât mai repede de achiziția noastră. Am făcut câteva simulări cu AI-ul și îmi place ce a ieșit ”, a scris vedeta, pe Facebook.

Cătălin Măruță, scos din joc?

În acest context, apar semne de întrebare legate de viitorul lui Cătălin Măruță la PRO TV. Deși prezentatorul a lăsat de înțeles că își dorea o schimbare, surse din interiorul postului susțin că lucrurile ar fi fost mai complicate. Conform informațiilor publicate anterior de GÂNDUL, Măruță ar fi fost chemat la discuții cu CEO-ul PRO TV, Aleksandras Cesnavicius, iar ulterior, membrii echipei sale ar fi fost anunțați să își caute alte proiecte.

Dezamăgirea prezentatorului ar fi evidentă, mai ales că traseul său profesional părea deja stabilit. În același timp, Gabriela Cristea a apărut recent în emisiunea lui Cătălin Măruță și a participat la „Cozonacul de aur” în calitate de jurat, prezențe considerate de unii drept teste discrete ale conducerii PRO TV.

Surse din industrie susțin că șefii postului au dorit să o observe atent înainte de a-i încredința un proiect de amploarea revenirii „Big Brother”, o adevărată lovitură de imagine pentru televiziunea din Pache Protopopescu.