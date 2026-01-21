2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV

Emisiunea lui Cătălin Măruță a ajuns la final după mai bine de 18 ani de difuzare, însă prezentatorul nu pleacă singur de la PRO TV, ci ia cu el o bună parte din echipa sa, iar printre persoanele care părăsesc trustul se numără și Ioana Ginghină, scrie Cancan.ro.

Pe data de 6 februarie va fi difuzată ultima ediție a show-ului, urmând ca echipa lui Măruță să își caute alte colaborări. Printre cei care fac parte din colectivul de lucru se numără și Ioana Ginghină, care a povestit cum s-a simțit atmosfera în culise, după ce șefii de la PRO TV au anunțat angajații că proiectul a ajuns la final.

Ioana Ginghină, declarații după ce a fost nevoită să plece de la PRO TV

„A fost foarte greu. Eu mă număr printre cei nou-veniți, dar făceam și eu doi ani acum, în aprilie. Echipa de acolo este atât de caldă și de frumoasă și mă simțeam așa de bine. Atât de bine mă simțeam, mi-am dat seama acum vreo două luni, înainte de vacanță, încât eram ca acasă, adică nici nu mai simțeam nevoia aia de… cum să zic, că sună ciudat, de salut, da?

Mă duceam acolo, veneam cu hainele cu care trebuia să mă schimb, intram, «hai, care, unde, cine, cine vine cu mine jos să mă machiez?». Mă simțeam ca acasă, nu era pentru mine un job. O să fie foarte greu, cumva când mă suna lumea și mă întreba: «Ce faci marți?», spuneam: «Sunt la Măruță». Dar, na, sunt sigură că drumurile o să ni se mai întâlnească, pentru că pe mulți de acolo îi știam de la seriale și n-are cum să se fi terminat povestea cu oamenii de acolo.

Marți n-a fost o zi… În spate, în platou, nu era toată lumea fericită. Adică erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor. Părerea mea e că nici n-am mai fost eu. Ei ziceau: «Bă, să nu se vadă!». Dar era foarte greu, foarte greu”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit viva.ro.

