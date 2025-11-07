Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Să nu se mai agite atâta lumea”

La aflarea veștii că fostul ei soț, Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, a fost internat de urgență la spital, Mariana Moculescu nu s-a alarmat. Ba dimpotrivă, aceasta a declarat: „Stați liniștiți, nu acesta îi este sfârșitul!”.

Astfel, potrivit Click!, fosta soție a lui Horia Moculescu este de părere că celebrul compozitor nu se află în pragul morții, deși are o vârstă înaintată, de 88 de ani, și suferă de serioase afecțiuni pulmonare:

„Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa, și în alți ani. Părerea mea, din ce m-am interesat, că noi doi nu vorbim, este că viața lui nu este în pericol, nu acum îi este sfârșitul, așa cum cred mulți. Așa e bătrânețea. Să nu se mai agite atâta lumea, de grija lui, că mai are de trăit, mult și bine, se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Sper să nu fie și un joc de scenă, pentru a atrage lumea la spectacolele lui, din această lună. Medicii au zis că se ocupă de el, dar, din anunțul lor, nu mi s-a părut că e vorba despre ceva fatal”, a spus ea, pentru sursa citată.

Mariana Moculescu a mai spus că Horia Moculescu este victima propriilor sale vicii, care i-au tocat banii și i-au distrus sănătatea:

„El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi, fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. A jucat la jocurile de noroc, a fost obsedat chiar. Când nu mai avea bani, juca poker pe bețe de chibrit. Și fuma mult, era mereu într-o stare de nervi, că tot pierdea bani, pe la păcănele. Fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am zis să stingă țigara în scrumiera pe care i-o umplusem cu muguri de zambilă. Zic: „Vezi, cum sfârâie florile, când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi, când fumezi”. S-a speriat, mi-a dat dreptate”.

Mariana Moculescu, care a divorțat de Horia Moculescu, în urmă cu 25 de ani, a mai explicat și de ce refuză să-l viziteze la spital:

„Îi doresc sănătate, dar nu aș merge la el, la spital. M-a supărat foarte mult, din cauza lui am rămas fără casă și stau cu chirie. Mi-a luat și fata, pe Nidia. Dar, fiind tatăl fiicei mele, îi urez sănătate! Este un compozitor foarte talentat, un solist de excepție, dar cu mine n-a fost un om bun. Mi-a zdrobit sufletul”.

