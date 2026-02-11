Prima pagină » Știri politice » Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României

Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României

Ruxandra Radulescu
11 feb. 2026, 21:11, Știri politice

Marcel Ciolacu, fost premier al României și președinte al Consiliului Județean Buzău, a explicat cum a reușit Ilie Bolojan să păcălească populația referitor la scăderea deficitului, în urma măsurilor de austeritate. Declarațiile lui Ciolacu confirmă dezvăluirile făcute de Gândul în urmă cu aproximativ trei săptămâni.

„Au făcut o șmecherie contabilicească. Ce era la mine pe împrumuturi a fost trecut pe granturi. Sumele s-au compensat. În noiembrie a venit rectificare cu deficit 8,4% și a închis cu 7,7 ca să fie salvatorul României”, a declarat Marcel Ciolacu.

Deficitul lui Bolojan, o scamatorie contabilă.Gândul prezintă documentele

O parte din cele 7 miliarde de euro împrumuturi din PNRR – pe care ulterior România le-a pierdut – ar fi urmat să se regăsească, firesc, în cheltuielile statului. Când acestea trec de la PNRR la fondurile de coeziune – la granturi – în execuția bugetară se vor regăsi atât la venituri, cât și la cheltuieli, astfel încât impactul pe buget este, în mod firesc, zero.

Astfel, Guvernul Bolojan, paradoxal, prin pierderea banilor din PNRR a scos, din pălărie, o reducere contabilă a deficitului bugetar, în 2025, de 10 mld. lei, echivalentul a cel puțin 0,5% din PIB.

Practic: la categoria „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR”, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 figurează încasări de 12,99 mld. lei.

Execuția bugetului României în perioada ianuarie-noiembrie 2025

Execuția bugetului României în perioada ianuarie-noiembrie 2025

La aceeași categorie, în perioada ianuarie-decembrie 2025, figurează încasări de 22,93 mld. lei.

Execuția bugetului României în perioada ianuarie-decembrie 2025

Execuția bugetului României în perioada ianuarie-decembrie 2025

Guvernul Bolojan a mărit, la prima rectificare bugetară, ținta de deficit de la 7% la 8,4%, și a continuat cu măsuri de austeritate dure pentru pensioanri, oameni cu venituri reduse, persoane cu handicap.

Cifra de 8,4% a fost menținută și la a doua rectificare de la sfârșitul lui noiembrie.

Mai mult guvernul Bolojan a menținut chiar și la a doua rectificare ținta privind investițiile publice de 149 miliarde lei, însă, în realitate execuția a fost de 137 miliarde lei, cu 12 miliarde lei mai puțin.

La data de 31 iulie 2025, ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, anunța ca România a finalizat negocierea PNRR și că cel puțin 7 milliarde euro vor fi trecute de la componenta de împrumuturi din PNRR (adică înregistrarea lor doar pe cheltuieli în execuția bugetară) la componenta granturi din PNRR (înregistrarea lor atât pe cheltuieli, cât și la venituri).

Sumele ar fi fost mai mari și au fost trecute de la împrumuturi PNRR la granturi PNRR, dar și de la împrumuturi PNRR la fonduri de coeziune.

Din acel moment, a devenit limpede că o parte din aceste fonduri vor fi înregistrate și la venituri pe principiul neutralității bugetare a fondurilor europene pentru granturi PNRR și fonduri europene nerambursabile. La împrumuturi PNRR sumele se înregistrează doar pe cheltuieli, fiind o datorie de returnat.

La data de 3 septembrie ministrul Pîslaru anunța ca s-a bătut palma cu Consiliul European pe transferul sumelor și proiectelor de pe împrumuturi pe granturi și pe finanțare din fonduri UE de coeziune.

Prima rectificare bugetară are loc la 1 octombrie, iar ținta de deficit s-a mărit la 8,4%, chiar dacă era clar, cel puțin pe hârtie, deficitul bugetar va scădea puternic dacă, dintr-un punct, sumele cheltuite din fonduri europene, fie ele și împrumutiri, vor fi trecute și în dreptul veniturilor.

Așa-zisa „surpriză” a deficitului de 7,7% din PIB

În ultimele zile din 2025, Bolojan s-a lăudat că deficitul pe 2025 a fost redus la 7,7% din PIB, față de 8,4% din PIB.

Daca adunăm circa 0,5% din PIB la deficitul de 7,7% din PIB, ajunge la 8,25% din PIB. Spre comparație, deficitul bugetar din 2024 a fost de 8,65% din PIB.

Apar, inevitabil, semne de întrebare, referitor la economiile și creșterile de venituri generate de majorările de impozite și taxe, înghețările de salarii și pensii, toate povara măsurilor de austeritate puse pe românii săraci care, așa cum arată cifrele consultate de Gândul, nu au avut practic niciun efect.

Dimpotrivă, execuția arată că economia făcută de guvern a fost, mai degrabă, la cheltuielile de capital, adică investițiile din bugetul de stat.

„Greșeli” pe bandă în execuția bugetară

Practic, pe baza acestor informații, guvernul Bolojan putea avea o țintă apropiată de 7,7% din PIB, cât a și ieșit deficitul, într-un final, dacă nu „scăpa din vedere” transferul de sume din fonduri europene la venituri.

Și se mai pune o întrebare importantă: Cât s-au plătit dobânzi mai mari, în ultimele luni pentru că s-a mers pe un deficit de 8,4% din PIB? Pentru că, la o planificare bugetară cu un deficit de 7,7% din PIB, dobânzile plătite la împrumuturi ar fi fost mai mici în ultimele luni, pe baza unei prime de risc mai mici, aferente unui deficit mai mic.

FOTO: Mediafax

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
23:00
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
FLASH NEWS Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
21:33
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
17:20
Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
FLASH NEWS Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
15:59
Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
ULTIMA ORĂ Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări
15:43
Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări
FLASH NEWS Romsilva contrazice raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului: „Drumul din pădurea Băneasa figurează din anii ’70 ca drum forestier”
15:41
Romsilva contrazice raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului: „Drumul din pădurea Băneasa figurează din anii ’70 ca drum forestier”
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
22:01
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MILITAR Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
21:43
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație

Cele mai noi

Trimite acest link pe