Nuțu Cămătaru, victorie la Tribunal. Magistrații au decis să-i eliminele toate condamnările din cazier. Hotărârea nu e definitivă

Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru, a obținut o victorie importantă în sala de Tribunal, unde magistrații au decis reabilitarea sa judecătorească. Hotărârea Curții de Apel București îi permite liderului interlop să își curețe cazierul de condamnările anterioare, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurori.

„Tip soluție: Admis fond. Soluția pe scurt: Sentința penală nr. 20/F din 11.02.2026 – În temeiul art. 168 Cod penal, admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. În temeiul art. 166 și urm. Cod penal, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion cu privire la condamnarea la pedeapsa rezultantă de 5 ani și 5 luni închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 25/F din data de 12.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală, în dosarul nr. 5276/2/2023, definitivă prin Decizia penală nr. 424/A din data de 11.12.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată astăzi, 11 februarie 2026, și pusă soluția la dispoziția procurorului și a condamnatului prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în decizia instanței.

Nuțu Cămătaru, condamnat la cinci ani de închisoare

Nuțu Cămătaru a fost considerat unul dintre cei mai periculoși interlopi din Capitală. Alături de fratele său, Sile Cămătaru, a controlat zonele periferice ale Bucureștiului și și-a terorizat adversarii. Ascensiunea sa a întâmpinat un punct de cotitură în iulie 2013, când procurorii DIICOT au trimis în judecată 53 de persoane în ceea ce a fost numit „războiul clanurilor”.

Condamnat definitiv la cinci ani și cinci luni de închisoare, Nuțu Cămătaru a părăsit penitenciarul pe 12 martie 2019, în timp ce fratele său, Sile, a fost eliberat condiționat mult mai târziu, în aprilie 2025.

În septembrie 2024, polițiștii au descins din nou la locuința sa într-un dosar legat de însușirea unui cal de rasă, ocazie cu care au găsit o nouă colecție de păsări și animale rare.

