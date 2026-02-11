Prima pagină » Știri externe » Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței

11 feb. 2026, 19:36, Știri externe
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a susținut miercuri o conferință de presă la Bruxelles înaintea reuniunii miniștrilor apărării din cadrul Alianței, programată pentru data de 12 februarie. Cu această ocazie, Rutte a anunțat oficial lansarea noii misiuni NATO, „Arctic Sentry”, menită să consolideze securitatea în regiunea Arctică. Conferința a servit ca platformă pentru a demonstra unitatea Alianței și adaptarea acesteia la noile realități geopolitice, în special prin gestionarea relației cu noua administrație de la Casa Albă.

NATO a lansat „Arctic Sentry”, care are menirea de consolida securitatea în Arctica

NATO a lansat miercuri misiunea „Arctic Sentry”, menită să consolideze securitatea în regiunea Arctică, ca răspuns la preocupările exprimate de Donald Trump privind securitatea Groenlandei și descurajarea oricăror tentative de expansiune a influenței Rusiei și Chinei în emisfera vestică.

În acest context, Mark Rutte a declarat că NATO sprijină orice demers diplomatic care ar putea grăbi sfârșitul războiului din Ucraina, iar Alianța rămâne vigilentă în fața oricăror agresiuni ruse. Rutte a afirmat în cadrul conferinței de presă că Alianța este deschisă dialogului, făcând referire la contactele recente ale Franței cu Moscova și la declarațiile lui Emmanuel Macron privind reluarea relațiilor cu Europa.

Putin nu poate să frângă poporul ucrainean

Secretarul NATO a reiterat faptul că încercările Rusiei de a distruge infrastructura energetică și voința poporului ucrainean nu vor avea succes. „Președintele Putin încearcă să frângă poporul Ucrainei, sperând să-i slăbească hotărârea. Dar Ucraina și poporul ucrainean au demonstrat de nenumărate ori că nu se vor lăsa frânți”, a spus Rutte.

Îndeplinește misiunea NATO în Arctica doleanțele lui Donald Trump privind securitatea?

Întrebat dacă crede că misiunea „Arctic Sentry” se va dovedi suficientă pentru a răspunde preocupărilor lui Trump legate de securitatea regiunii arctice, șeful NATO a spus că acesta este un răspuns gradual, bazat pe ceea ce este necesar pentru alianță, rezultat din discuțiile cu președintele Statelor Unite. Discuțiile SUA cu Danemarca privind viitorul Groenlandei sunt separate de această misiune NATO, iar Mark Rutte nu este implicat în negocieri.

În ceea ce privește presupusele exerciții militare ale Rusiei, Rutte a spus că NATO trebuie să fie în măsură să răspundă la orice amenințare, astfel încât „nimeni să nu creadă că poate ataca, pentru că reacția Alianței Nord-Atlantice va fi una devastatoare”.

„Ceea ce trebuie să facem și de care trebuie să ne asigurăm este că, în câțiva ani, vom putea reacționa într-un mod devastator dacă cineva încearcă să atace această alianță defensivă și, prin urmare, este atât de important ceea ce faceți de-a lungul flancului estic”, spune șeful NATO.

„Suntem o alianță defensivă, dar reacția noastră va fi letală dacă vor încerca să ne atace”, adaugă acesta.

Își păstrează SUA trupele în Europa?

Mark Rutte a fost întrebat de jurnaliști și despre posibilitatea ca trupele americane din Europa să fie reduse. Drept răspuns, Secretarul General a precizat că SUA au multe domenii de interes pe care să se concentreze, dar va exista întotdeauna „o prezență puternică americană în Europa, nu doar ca garant suprem al libertății noastre” cu arme nucleare, ci „și când vine vorba de forțele convenționale”.

