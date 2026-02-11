Prima pagină » Știri externe » Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin vot limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori

Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin vot limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori

11 feb. 2026, 21:05, Știri externe
Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin vot limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori

Elveția a programat oficial un referendum național pentru data de 14 iunie, în care cetățenii vor decide dacă populația țării ar trebui limitată prin constituție la un maximum de 10 milioane de locuitori până în anul 2050, scrie Financial Times.

Propunerea de limitare a populației țării, intitulată inițiativa „Nu unei Elveții cu 10 milioane”, a fost lansată de Uniunea Democrată de Centru (SVP), cel mai mare partid politic din țară, care susține că imigrația necontrolată pune presiune pe infrastructură, locuințe și identitatea națională.

Elveția vrea să impună un număr maxim de cetățeni prin Constituție

Inițiativa prevede introducerea unui articol în Constituția federală pentru a gestiona creșterea demografică. De îndată ce populația rezidentă permanentă depășește 9,5 milioane de persoane, guvernul și parlamentul ar fi obligați să ia măsuri urgente, care pot include suspendarea reîntregirii familiei pentru imigranți și restricționarea sistemului de azil.

Dacă populația atinge pragul de 10 milioane înainte de 2050, Elveția ar trebui să oprească complet imigrația. Pentru a menține acest plafon, inițiativa ar putea obliga Elveția să renegocieze sau chiar să rezilieze acordurile internaționale care favorizează creșterea populației, inclusiv Acordul privind Libera Circulație a Persoanelor cu Uniunea Europeană.

Dacă inițiativa primește un vot pozitiv, ar putea avea consecințe de amploare pentru companiile globale ale țării, de la gigantul bunurilor de larg consum Nestlé până la grupurile farmaceutice Novartis și Roche, care se bazează în mare măsură pe mâna de lucru străină.

Populația Elveției este pe un trend ascendent

La începutul anului 2025, populația rezidentă a Elveției a ajuns la aproximativ 9,05 milioane, o creștere de 1% (circa 89.000 de persoane) față de anul precedent. Estimările sugerează că populația ar putea atinge pragul de 9,5 milioane până în 2030, sau chiar în următorii doi ani în cazul unui scenariu de creștere ridicată.

Sursă: FInancial Times

Care sunt opiniile populației în prezent

Un sondaj recent realizat de grupul de cercetare LeeWas, realizat pe un eșantion de peste 10.000 de persoane, a constatat că 48% dintre respondenți au susținut măsura, ceea ce indică un vot strâns. Michael Hermann, expert politic și expert în sondaje la firma de cercetare Sotomo, a declarat că firma a realizat două sondaje pe marginea propunerii, care au arătat că 60% dintre alegătorii elvețieni doresc restricționarea imigrației.

„În opinia mea, succesul acestei inițiative este de 50/50. Inițiativele încep în mod normal cu un procent ridicat de oameni care spun că ar vota da, dar acest procent scade pe măsură ce se apropie votul”, a spus Hermann.

Recomandările autorului:

Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat

Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB

Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
MILITAR Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
21:43
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
ACTUALITATE Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
21:42
Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
CONTROVERSĂ Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
20:06
Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
MILITAR Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
19:36
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România”
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
23:00
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
22:01
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
21:33
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”

Cele mai noi

Trimite acest link pe