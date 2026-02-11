Elveția a programat oficial un referendum național pentru data de 14 iunie, în care cetățenii vor decide dacă populația țării ar trebui limitată prin constituție la un maximum de 10 milioane de locuitori până în anul 2050, scrie Financial Times.

Propunerea de limitare a populației țării, intitulată inițiativa „Nu unei Elveții cu 10 milioane”, a fost lansată de Uniunea Democrată de Centru (SVP), cel mai mare partid politic din țară, care susține că imigrația necontrolată pune presiune pe infrastructură, locuințe și identitatea națională.

Elveția vrea să impună un număr maxim de cetățeni prin Constituție

Inițiativa prevede introducerea unui articol în Constituția federală pentru a gestiona creșterea demografică. De îndată ce populația rezidentă permanentă depășește 9,5 milioane de persoane, guvernul și parlamentul ar fi obligați să ia măsuri urgente, care pot include suspendarea reîntregirii familiei pentru imigranți și restricționarea sistemului de azil.

Dacă populația atinge pragul de 10 milioane înainte de 2050, Elveția ar trebui să oprească complet imigrația. Pentru a menține acest plafon, inițiativa ar putea obliga Elveția să renegocieze sau chiar să rezilieze acordurile internaționale care favorizează creșterea populației, inclusiv Acordul privind Libera Circulație a Persoanelor cu Uniunea Europeană.

Dacă inițiativa primește un vot pozitiv, ar putea avea consecințe de amploare pentru companiile globale ale țării, de la gigantul bunurilor de larg consum Nestlé până la grupurile farmaceutice Novartis și Roche, care se bazează în mare măsură pe mâna de lucru străină.

Populația Elveției este pe un trend ascendent

La începutul anului 2025, populația rezidentă a Elveției a ajuns la aproximativ 9,05 milioane, o creștere de 1% (circa 89.000 de persoane) față de anul precedent. Estimările sugerează că populația ar putea atinge pragul de 9,5 milioane până în 2030, sau chiar în următorii doi ani în cazul unui scenariu de creștere ridicată.

Care sunt opiniile populației în prezent

Un sondaj recent realizat de grupul de cercetare LeeWas, realizat pe un eșantion de peste 10.000 de persoane, a constatat că 48% dintre respondenți au susținut măsura, ceea ce indică un vot strâns. Michael Hermann, expert politic și expert în sondaje la firma de cercetare Sotomo, a declarat că firma a realizat două sondaje pe marginea propunerii, care au arătat că 60% dintre alegătorii elvețieni doresc restricționarea imigrației.

„În opinia mea, succesul acestei inițiative este de 50/50. Inițiativele încep în mod normal cu un procent ridicat de oameni care spun că ar vota da, dar acest procent scade pe măsură ce se apropie votul”, a spus Hermann.

