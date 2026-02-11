Prima pagină » Actualitate » VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume

VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume

11 feb. 2026, 20:09, Actualitate

Scenic Railway din Australia deține recordul pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri din lume, cu o coborâre la un unghi de 52 de grade. Situată în Munții Albaștri, această linie ferată fantastică, o capodoperă de inginerie, nu numai utilă comercial, atrage anual mii de turiști ca un roller coaster.

O călătorie cu trenul, care coboară la un unghi amețitor de 52 de grade, este cea mai amețitoare linie ferată pentru pasageri din lume. Scenic Railway, situată în Munții Albaștri din Australia, este o atracție care îmbină adrenalina pură cu peisaje naturale impresionante, scrie express.

Scenic Railway se află în complexul turistic Scenic World, la marginea Văii Jamison, și deține Recordul Guinness pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri. Trenul coboară cu o viteză de aproximativ patru metri pe secundă, la un unghi de 52 de grade, traversând tuneluri săpate în stâncă și zone de pădure tropicală.

O mocăniță pentru mineri

Deși astăzi este una dintre cele mai populare atracții turistice din Australia, calea ferată nu a fost construită inițial pentru agrement. Linia a fost realizată în 1878, ca parte a tramvaiului minier din Katoomba, fiind folosită pentru transportul cărbunelui și al șistului din munți în vale.

În 1945, antreprenorul Harry Hammon a transformat traseul într-o atracție turistică. De atunci, Scenic Railway este deținută și operată de familia Hammon. Din 2013, vagoanele au fost modernizate și dotate cu acoperișuri din sticlă, pentru ca vizitatorii să poată admira peisajele într-o experiență panoramică.

De la deschidere, peste 25 de milioane de turiști au călătorit cu Scenic Railway. Trenul poate transporta 84 de pasageri simultan și pleacă la fiecare 10 minute. Complexul Scenic World mai include un teleferic cu podea de sticlă, un skyway peste vale și trasee pietonale prin pădurea tropicală.

