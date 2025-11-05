Horia Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI. Acesta este internat de o săptămână din cauza unor probleme pulmonare.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Sursa foto: Mediafax foto

Știre în curs de actualizare…