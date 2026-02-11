Primul bistro din Cazinoul din Constanța va fi inaugurat. Când vor putea servi clienții o cafea cu vedere la mare în condiții speciale

Vara viitoare turiștii cu dare de mână vor putea bea prima cafea în Cazinoul din Constanța. În emblematica clădire de pe faleză va fi inaugurat primul bistro, dar în condiții speciale. Noul proprietar trebuie să respecte reguli clare, totul trebuie să se potrivească cu stilul unic al Cazinoului. Spaţiul va putea fi sub-închiriat, dar doar pentru anumite evenimente.

„Cafeneaua va avea până la 150 de locuri la interior și în jur de 200 pe terasă, în funcție de modul de amenajare. Astfel că ne vom putea bea cafeaua cu vedere directă spre mare”, publică Observator.

Nicio concesie pentru ambient

Localul trebuie să se integreze perfect în decorul art nouveau al clădirii. Bistroul va avea mobilier minimalist, în culori neutre. Şi ăsta a fost planul autorităţilor de la bun început: cazinoul să aibă o cafenea. La prima licitaţie s-a prezentat, însă, un singur doritor.

„În primul rând a contat proiectul de amenajare al acestei cafenele, al acestui bistro şi apoi a mai contat capacitatea economică financiară a acestui operator. Şi încă un criteriu a fost preţul, care a fost stabilit în urma unei evalurări obiective de aproape 50.000 de lei pe lună”, a explicat Anamaria Mișa, director Cazinoul Constanța.

Cununii da, nunți ba

Câştigătorul licitaţiei deţine un cunoscut lanţ de restaurante şi este şi furnizor al Casei Regale a României. Contractul inițial va fi valabil patru ani, dar va putea fi prelungit cu încă doi.

„Pe zone, dar şi în întregime spaţiul se poate închiria pentru evenimente private sau evenimente corporate. Perioada nunţilor efectuate la cazinoul din Constanţa în formula din trecut a trecut şi astăzi se doresc evenimente care să fie în concordanţă cu ţinuta şi cu ceea ce reprezintă spiritul cazinoului din Constanţa”, a explicat Daniel Mischie, CEO câştigător licitaţie.

În cazinou se pot organiza, totuşi, cununii civile. Închirierea spaţiului costă 700 de euro pentru jumătate de oră.

„Noi încercăm să fluidizăm, să prioritizăm accesul vizitatorilor, ele se desfăşoară în general în zilele de luni, atunci când cazinoul este închis, la fel ca şi şedinţele foto personalizate. De anul acesta vom amenaja şi un colţ special, cu vedere spre mare”, a explicat Maria Besnea, Director Marketing Cazinoul Constanţa.

Cazinoul Constanța s-a redeschis publicului la data de 21 mai 2025, după ani 5 ani de restaurări, în care au fost investite 230 de milioane de lei. Construit în 1908 în stil Art Nouveau, edificiul de la malul mării a fost inaugurat chiar de ziua orașului Constanța.