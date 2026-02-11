Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei

Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei

11 feb. 2026, 20:06, Știri externe
Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut miercuri o reacție virulentă și a afirmat că Bruxelles-ul și Kiev-ul au „declarat un război deschis” împotriva Ungariei. Reacția a survenit în urma unui articol publicat de Politico care detalia un plan inedit pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027.

Conform informațiilor dezvăluite de Politico, oficialii de la Bruxelles explorează un model de „aderare parțială” sau „membership lite” pentru Ucraina. Planul vizează acordarea unui statut de membru parțial al Ucrainei până în 2027, chiar înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare pentru calitatea de membru cu drepturi depline. Discuțiile oficialilor UE includ și modalități de a neutraliza opoziția Ungariei, cum ar fi presiunea politică, utilizarea unor instrumente procedurale interne ale UE sau așteptarea rezultatelor alegerilor din Ungaria din primăvara aceasta.

Viktor Orban a descris publicația Politico drept „oficiosul elitei de la Bruxelles” și a lansat acuzații dure la adresa acesteia pe rețelele sociale. Orbán consideră că acest plan ignoră voința poporului maghiar și reprezintă o tentativă de a înlătura guvernul său prin orice mijloace. Viktor Orban susține că scopul manevrelor de la Bruxelles este acela de a aduce la putere partidul de opoziție Tisza, pentru ca Ungaria să nu mai poată exercita dreptul de veto și să nu mai reziste pozițiilor UE în conflictul actual.

Cu doar câteva zile înainte de aceste declarații, Orbán afirmase că Ucraina a devenit un „inamic” al Ungariei, invocând presiunile Kiev-ului pentru interzicerea importurilor de energie rusească în Europa.

Relația dintre Budapesta și blocul comunitar este extrem de tensionată, iar Orban a avertizat în repetate rânduri că aderarea Ucrainei ar putea falimenta Europa sau ar putea trage Uniunea Europeană direct în război dacă aceasta ar trebui să apere teritoriul ucrainean. De asemenea, Orban a acuzat constant Bruxelles-ul că folosește criza din Ucraina pentru a retrage competențe și fonduri de la statele membre.

Recomandările autorului:

Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat

Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB

Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
19:36
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
18:35
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
CONTROVERSĂ Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției
18:14
Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției
CONTROVERSĂ Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia
17:24
Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia
CONTROVERSĂ Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state
17:23
Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state
FLASH NEWS Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“
16:55
Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
VIDEO VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume
20:09
VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume
APĂRARE Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța
19:27
Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța
FLASH NEWS Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări
19:09
Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări
EXCLUSIV Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
19:04
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
ACTUALITATE Topul celor mai înalte clădiri rezidențiale din lume. Cum e să trăiești deasupra norilor
19:02
Topul celor mai înalte clădiri rezidențiale din lume. Cum e să trăiești deasupra norilor
ADMINISTRAȚIE După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”
18:52
După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”

Cele mai noi

Trimite acest link pe