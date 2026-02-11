Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut miercuri o reacție virulentă și a afirmat că Bruxelles-ul și Kiev-ul au „declarat un război deschis” împotriva Ungariei. Reacția a survenit în urma unui articol publicat de Politico care detalia un plan inedit pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027.

Conform informațiilor dezvăluite de Politico, oficialii de la Bruxelles explorează un model de „aderare parțială” sau „membership lite” pentru Ucraina. Planul vizează acordarea unui statut de membru parțial al Ucrainei până în 2027, chiar înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare pentru calitatea de membru cu drepturi depline. Discuțiile oficialilor UE includ și modalități de a neutraliza opoziția Ungariei, cum ar fi presiunea politică, utilizarea unor instrumente procedurale interne ale UE sau așteptarea rezultatelor alegerilor din Ungaria din primăvara aceasta.

Viktor Orban a descris publicația Politico drept „oficiosul elitei de la Bruxelles” și a lansat acuzații dure la adresa acesteia pe rețelele sociale. Orbán consideră că acest plan ignoră voința poporului maghiar și reprezintă o tentativă de a înlătura guvernul său prin orice mijloace. Viktor Orban susține că scopul manevrelor de la Bruxelles este acela de a aduce la putere partidul de opoziție Tisza, pentru ca Ungaria să nu mai poată exercita dreptul de veto și să nu mai reziste pozițiilor UE în conflictul actual.

Cu doar câteva zile înainte de aceste declarații, Orbán afirmase că Ucraina a devenit un „inamic” al Ungariei, invocând presiunile Kiev-ului pentru interzicerea importurilor de energie rusească în Europa.

Relația dintre Budapesta și blocul comunitar este extrem de tensionată, iar Orban a avertizat în repetate rânduri că aderarea Ucrainei ar putea falimenta Europa sau ar putea trage Uniunea Europeană direct în război dacă aceasta ar trebui să apere teritoriul ucrainean. De asemenea, Orban a acuzat constant Bruxelles-ul că folosește criza din Ucraina pentru a retrage competențe și fonduri de la statele membre.

