Diana Buzoianu a găsit noi vinovați pentru situația critică din Argeș, dar nu ezită să-i ia apărarea lui Bolojan

Ruxandra Radulescu
11 feb. 2026, 21:06, Mediu

Ministrul Mediulu, Diana Buzoianu, a vorbit la Antena 3 CNN despre dezastrul lipsei de apă de la Argeș și a precizat că autoritățile locale și furnizorul de apă sunt responsabili pentru această situație.

Ministrul Mediului refuză să-și asume responsabilitatea pentru situația din Argeș, unde alimentarea cu apă a fost oprită de mai multe ori în ultimele patru luni, iar momentan este stare de alertă din cauza unei bacterii descoperite în apa potabilă. Diana Buzoianu a găsit noi responsabili pentru acest dezatru: compania furnizoare, Aquaterm și autoritățile locale.

„Acolo lucrarea e făcută la Barajul Vidraru care e gestionat de Hidroelectrica, iar pe apă este Aquaterm, o companie care nu a mai avut investiții de 50 de ani. Barajul Vidraru nu e în atribuțiile Ministerului Mediului”, a precizat Buzoianu.

În ciuda situației critice în care se află locuitorii din Argeș, ministrul Mediului nu a uitat să-i ia apărarea premierului Bolojan, despre care a precizat că a făcut presiuni asupra companiei Hidroelectrica și a furnizorului să ia măsuri la timp.

„La ședință de guvern de acum două săptămâni s-a creat, la cerea dl Bolojan, un grup de lucru și s-a cerut Hidoroelectrica să vina cu o soluție, să vorbească cu acest operator de apă și să vină cu o soluție pentru a gestiona.

S-au dat niște termene pentru Hidroelectrica și compania de apă să vină cu soluții alternative, asta a fost făcut sigur de către premier. În toate zonele din România există surse alternative de apă. Autoritățile de la nivel local și județean au obligația să le găsească”, a mai adăugat Buzoianu.

