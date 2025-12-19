Prima pagină » Diverse » Showbiz » Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent: „E îngrozitor ce se întâmplă în România”

19 dec. 2025, 22:15, Showbiz
Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent: „E îngrozitor ce se întâmplă în România”
sursa foto: facebook

Artista Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura care i-a venit la curent. Artista nu s-a mai putut abține și a transmis și un mesaj pentru politicieni, în prag de sărbători și în contextul scumpirilor tot mai mari.

Astfel, scumpirile uriașe din acest an, dar și faptul artista este nevoită se încălzească cu un radiator electric, pentru nu are căldură, au făcut ca factura la curent a Savetei Bogdan crească semnificativ.

„La mine în casă e frig iarna, locuiesc într-un bloc mai vechi, de pe Calea Moșilor, aici în fiecare an ne opresc apa caldă. Cam de trei zile ne-au mai dat drumul, caloriferele sunt însă doar călduțe.

Prin urmare, mai bag în priză un radiator, ca încălzesc, mai ales când fac baie, ca să nu răcesc. Anul trecut, mi-a venit de plată la curent suma de 300 de lei, acum am vreo 700 de lei, deci mai mult decât dublu. În acest moment nu am bani, voi achita după ce iau pensia din ianuarie, acum am cheltuit banii ca fac și eu ceva de mâncare, pentru Sărbători”, a spus Saveta Bogdan, pentru Click!.

Saveta Bogdan observă cu stupoare deciziile politicienilor au adus țara în sărăcie și că oameni care altădată se descurcau fără probleme, acum sunt nevoiți cerșească prin piețe.

„Le doresc sănătate, însă, le urez și aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic. Păi, ei ies pe străzi, vadă cum cerșesc oamenii? Eu merg prin Obor, a ajuns lumea cerșească prin piețe, oameni bine îmbrăcați, care cândva erau cineva.

E îngrozitor ce se întâmplă în România, să n-ai nici bani te hrănești! Am trăit și aceste vremuri grele și dure! Am fost prin piața Obor, am vrut niște beculețe pentru brad, dar nu mai aveam bani. Mi le-a dat nea Toni, vânzătorul, gratuit, de milă”, a mai precizat Saveta Bogdan.

Nici artistei nu îi este prea ușor în această perioadă, iar pentru a-și suplimenta veniturile din pensie, este nevoită mai ia, ocazional, cântări. Nu își dorește apeleze nici la sprijinul fiicei ei, conștientă fiind și ea face eforturi pentru a duce o viață decentă.

„Am intrat să îmi cumpăr niște iaurt, gem, lapte și fasole păstăi, și mici fleacuri. Am plătit aproape 100 de lei. Și am ieșit din magazin cu punga goală. Este jale în România, cu prețurile astea! Eu sunt nevoită mai cânt, ca să-mi rotunjesc pensia, nu vreau banii fiicei mele, are și ea problemele ei”, a mai spus artista.

