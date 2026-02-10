De la ochelari de soare la „vinul franțuzesc”: Macron devine viral pe social media

După ce a ajuns să fie cel mai nepopular președinte din istoria Franței, Emmanuel Macron a devenit foarte viral pe internet după ce a purtat faimoșii ochelari de tip aviator la summitul de la Davos.

Desigur, nu a ales acest accesoriu pentru a lansa o nouă modă, ci pentru a-și masca ochiul înroșit de la o hemoragie oculară. Pe Instagram, chiar pe pagina sa, a fost lansat acum un vin franțuzesc pe al cărui ambalaj sunt ilustrați ochelarii prezidențiali.

Și nu doar ochelarii, dar și expresia „desigur” folosită de el la întrunirea anuală a Forumului Economic Mondial a căpătat popularitate. Au fost deja scoase la vânzare tricouri cu expresia printată, precum și mii de parodii muzicale, informează publicația Ara.

Vinul franțuzesc „for sure”

Sticla de vin, creată de compania Maison Henry Jullien din orășelul Lons-le-Saunier din regiunea Burgundia, costă 659 de euro. Un reprezentant al companiei i-a dăruit un exemplar președintelui. Președintele francez a postat filmarea pe Instagram, însoțită de comentariu: „Vin franțuzesc, desigur”.

Sursa Foto: Instagram

