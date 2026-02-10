Mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost jefuiți de temutul Cezar Petcu, zis Joe, Dani Balint, unul dintre fiii faimosului Sile Cămătaru și de un interlop din Sectorul 2, cunoscut după numele de Dragoș Cocalaru. Printre victimele acestora s-ar număra nume celebre, printre care și Costel Biju.

Eliberat din penitenciar după ce, în ianuarie 2020, împreună cu mai mulți complici, l-a înjunghiat în mod repetat pe Marius Alecu, zis Bebino, Cezar Petcu a devenit ginerele lui Sile Cămătaru și a început să se afișeze pe platformele de socializare alături de Dani Balint, unul dintre frații soției sale.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, alături de cumnatul său și de un interlop din Sectorul 2, cunoscut sub numele de Dragoș Cocalaru, Petcu ar fi început să amenințe mai mulți interpreți de succes din industria muzicii lăutărești.

Sursele Gândul au afirmat că, împreună cu Dragoș Cocalaru, Petcu ar fi organizat evenimente la un restaurant din județul Dâmbovița, unde ar fi constrâns mai mulți lăutari să cânte, iar cei doi ar fi încasat toți banii.

Costel Biju ar fi rămas fără 15.000 de euro

Prin același procedeu, dar de această dată în tandem cu Dani Balint, Cezar Petcu, zis Joe, ar fi organizat același gen de evenimente și la Ploiești și Severin. Sursele citate au menționat că, printre victimele celor trei lideri interlopi s-ar număra Costel Biju și Alex Botea (ginerele lui Sorinel Puștiu).

Conform anchetatorilor, cu notorietatea obținută după ce l-a înjunghiat pe Bebino, Petcu a reușit să împrăștie teamă în rândul lăutarilor, mai ales că acesta a afirmat, în repetate rânduri: „Briceagul meu taie și roboții”.

În acest sens, ar exista informații potrivită cărora Alex Botea ar fi fost tâlhărit la un restaurant de lux din Sectorul 1 de suma de 6.000 de euro, imediat după ce a susținut un concert, în vreme ce, la un alt eveniment, Costel Biju ar fi fost deposedat de aproximativ 15.000 de euro.

Acesta din urmă ar fi amenințat, prin intermediul unei platforme de socializare, că va apela la Poliție.

În replică, Dragoș Cocalaru a postat o filmare în care i-a reproșat lui Biju că nu-i mai răspunde la telefon și a ținut să sublinieze că, din punctul lui de vedere, artistul își permite să-l evite deoarece nu-i știe de frică.

