The Telegraph: Prințul William ar trebui să aibă o relație mai mult decât “simbolică” cu prințul Bin Salman

Prințul William al Marii Britanii s-a deplasat în Arabia Saudită pentru a îndeplini cea mai presantă „misiune internațională” de-a sa. Potrivit agendei sale oficiale, prințul de Wales a vizitat situl At-Turaif aflat sub patrimoniul UNESCO și a luat cina cu prințul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud.

The Telegraph publicat un articol cu titlul „Prințul William ar trebui să aibă o relație mai mult decât simbolică cu prințul Arabiei Saudite. Cei două capete încoronate au dat declarații, au dat mâna cu numeroși oameni, au făcut fotografii și au purtat discuții bilaterale despre comerț, apărare, investiții și despre fotbal.

Arabia Saudită, un partener strategic vital pentru Marea Britanie

Probabil că prințul britanic are la cunoștință reputația prințului saudit, pătată după uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, însă este în joc cimentarea relațiilor Regatului Unit cu cea mai bogată țară petrolieră din Orientul Mijlociu. Prințul a fost consiliat de Biroul Afacerilor Externe, de echipa sa de la Palatul Kensington și ambasadorul de la Riad.

Arabia Saudită a făcut deja investiții de 21 de miliarde de dolari în Marea Britanie din 2017 și a fost dintotdeauna un partener strategic încă din timpul Primului Război Mondial, când cunoscutul Lawrence al Arabiei (ofițerul britanic T.E. Lawrence mai precis) a avut un rol major în revolta arabă împotriva Imperiului Otoman.

Succesorul regelui Charles al III-lea la tronul Marii Britanii a discutat și cu regele Salman al Arabiei Saudite. ȘI actualul monarh a vizitat țara când era prinț, având cunoștințe despre credința islamică și arta și arhitectura orientală. Astăzi, prințul William se va întâlni cu tineri saudiți pentur a discuta despre organizarea meciurilor de fotbal feminin și jocurile video.

Sursa Foto: Kensington Palace

Autorul recomandă: Familia regală din Qatar deține mai mult din Londra decât Regele Charles. Ce „comori” ale Imperiului Britanic au ajuns la Doha