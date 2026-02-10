Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Un derbedeu securistoid, ce poate să spună. Îi acuză pe congresmeni că au făcut raportul pe bani plătiți di România… Iar CNA-ul nu a reacționat la asta. Tocmai ai aflat că Congresul Statelor Unite a fost cumpărat și a fost cumpărat cu bani în România. CNA-ul nu are reacție la asta.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Acesta a început prin a spune că CNA-ul va plăti scump pentru acest eveniment. Istoricul susține că CNA-ul nu a făcut nimic în cazul jurnalistului, dar a ținut să amendeze alte platforme care acuzau o lovitură de stat în România.