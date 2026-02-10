Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România

Andrei Rosz
10 feb. 2026, 06:00, Video
Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raportUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Un derbedeu securistoid, ce poate să spună. Îi acuză pe congresmeni că au făcut raportul pe bani plătiți di România… Iar CNA-ul nu a reacționat la asta. Tocmai ai aflat că Congresul Statelor Unite a fost cumpărat și a fost cumpărat cu bani în România. CNA-ul nu are reacție la asta.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Acesta a început prin a spune că CNA-ul va plăti scump pentru acest eveniment. Istoricul susține că CNA-ul nu a făcut nimic în cazul jurnalistului, dar a ținut să amendeze alte platforme care acuzau o lovitură de stat în România.

Vreau să fii foarte atent la ce o să vezi acum. Pentru că pentru treaba asta, CNA-ul ar fi trebuit să reacționeze. CNA-ul va plăti scump povestea asta. Ascultă-mă ce îți spun, că va plăti foarte scump. Antena3, să-i dea Dumnezeu sănătate… Și acum fii atent la un derbedeu securistoid. Să vedem dacă ne închide pentru treaba asta CNA-ul… Un derbedeu securistoid, ce poate să spună. Îi acuză pe congresmeni că au făcut raportul pe bani plătiți din România… Iar CNA-ul nu a reacționat la asta. Tocmai ai aflat că Congresul Statelor Unite a fost cumpărat și a fost cumpărat cu bani în România. CNA-ul nu are reacție la asta. În timp ce în toată perioada ți-a dat ție jos materiale… Unde, în libertatea de exprimare deplină, puteai să afirmi ca a fost în România o lovitură de stat. Te informez, Marius Tucă, următorul lucru: dacă eu am să spun acum că tu ai cumpărat, cu bani, CNA-ul, asta e o chestie penală. Pentru că eu va trebui să demonstrez, să demonstrez în instanța. Tu o să mă dai în judecată și eu va trebui să răspund pentru asta. E un lucru foarte grav.

