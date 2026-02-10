Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Acesta a început prin a spune că CNA-ul va plăti scump pentru acest eveniment. Istoricul susține că CNA-ul nu a făcut nimic în cazul jurnalistului, dar a ținut să amendeze alte platforme care acuzau o lovitură de stat în România.
Vreau să fii foarte atent la ce o să vezi acum. Pentru că pentru treaba asta, CNA-ul ar fi trebuit să reacționeze. CNA-ul va plăti scump povestea asta. Ascultă-mă ce îți spun, că va plăti foarte scump. Antena3, să-i dea Dumnezeu sănătate… Și acum fii atent la un derbedeu securistoid. Să vedem dacă ne închide pentru treaba asta CNA-ul… Un derbedeu securistoid, ce poate să spună. Îi acuză pe congresmeni că au făcut raportul pe bani plătiți din România… Iar CNA-ul nu a reacționat la asta. Tocmai ai aflat că Congresul Statelor Unite a fost cumpărat și a fost cumpărat cu bani în România. CNA-ul nu are reacție la asta. În timp ce în toată perioada ți-a dat ție jos materiale… Unde, în libertatea de exprimare deplină, puteai să afirmi ca a fost în România o lovitură de stat. Te informez, Marius Tucă, următorul lucru: dacă eu am să spun acum că tu ai cumpărat, cu bani, CNA-ul, asta e o chestie penală. Pentru că eu va trebui să demonstrez, să demonstrez în instanța. Tu o să mă dai în judecată și eu va trebui să răspund pentru asta. E un lucru foarte grav.