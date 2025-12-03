Factura enormă pe care trebuie să o plătească un neamț pentru apă. Le-a spus judecătorilor că nu au funcționat apometrele

Un fost proprietar al unui bloc de apartamente din Mosbach trebuie să achite consumul a 1,5 milioane de litri de apă, potrivit unei decizii a Tribunalului din Mosbach. Bărbatul contestase o factură de aproximativ 7.000 de euro emisă de compania de utilități din Mosbach.

Apa ar fi fost consumată de 14 locatari ai clădirii în perioada ianuarie-septembrie 2024. Fostul proprietar pusese la îndoială cifrele, susținând că exista o defecțiune la contorul de apă.

Consum ridicat de apă într-o perioadă scurtă

Judecătorul președinte a declarat în motivarea orală a hotărârii că consideră dovedit faptul că factura de apă a fost corectă, potrivit unui purtător de cuvânt al instanței.

Contorul de apă nu numai că fusese calibrat, dar și inspecția detaliată efectuată de un organism de testare acreditat de stat decursese în mod corespunzător. Acest lucru a fost dovedit de certificatul de testare, conform judecătorului președinte. Reclamantul nu a putut furniza nicio dovadă contrară.

În cadrul procesului, a depus mărturie și șeful organismului de testare. În fața instanței, acesta a declarat că nu a constatat nicio anomalie sau eroare la contorul de apă.

Compania va solicita suma restantă

Avocatul companiei de utilități a declarat că se aștepta la o astfel de decizie. La urma urmei, contorul fusese calibrat și verificat în mod corespunzător. El consideră plângerea «oarecum neobișnuită» în acest sens.

În ceea ce privește consumul ridicat de apă, acesta nu este neobișnuit, potrivit avocatului. Se poate acumula rapid dacă un robinet picură sau există o mică scurgere undeva.

Recomandările autorului: