07 sept. 2025, 16:34, Showbiz
Surpriză la Asia Express - Drumul Eroilor. Care va fi prima misiune a celor 9 echipe care concurează în show-ul de la Antena 1
Surpriză la Asia Express - Drumul Eroilor, azi, 7 septembrie 2025 / foto: captură video

Surpriză la Asia Express – Drumul Eroilor, azi, 7 septembrie 2025. Noul sezon începe duminică seara, iar telespectatorii vor putea urmări care va fi prima misiune a celor 9 echipe care concurează în show-ul de la Antena 1. După un zbor obositor de peste 30 de ore, concurenții vor fi nevoiți să facă un efort pentru a ajunge la punctul de întâlnire cu Irina Fodor.

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express vine cu surprize atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Duminică seara, 7 septembrie 2025, debutează noul sezon al show-ului de la Antena 1, iar telespectatorii au ocazia să își vadă echipele favorite în momente bucuroase, dar și de tensiune și contracronometru. Sezonul va debuta spectaculos, cele 9 echipe având, deja, și prima misiune: să ajungă la Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii.

Emisiunea începe diseară, la ora 20:00.

Surpriză la Asia Express – Drumul Eroilor: prima misiune pentru cele 9 echipe

După o călătorie de peste 30 de ore, cele 9 echipe se vor îmbarca pe bărcile pescarilor locali, pentru a merge către punctul de întâlnire. Cum bărcile acestora nu pot ancora la mal, concurenții sunt puși în situația de a ajunge singuri pe insulă, cu tot cu bagaje. Însă, într-un mod inedit: trebuie să-și care bagajele pe o plută.

Dificultățile nu se opresc, odată ce ajung la mal, pe insulă. Concurenții realizează că sunt „întâmpinați” de o ploaie torențială, iar prima noapte de cazare are loc pe o insulă izolată. Aventura la Asia Express – Drumul Eroilor începe din această seară, telespectatorii având ocazia să-și vadă favoriții în diverse situații: găsirea ghiozdanelor cu numele lor, primele confruntări pentru jocul de amuletă și jokerui primei etape, arată Observatornews.ro.

Concurenții care iau parte în acest sezon sunt:

  1. Alina Pușcău și Cristina Postu;
  2. Catinca și Calina Roman;
  3. Mara Bănică și Serghei Mizil;
  4. Gabriel Tamaș și Dan Alexa;
  5. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion;
  6. Karmen și Olga Barcari;
  7. Emil Rengle și Alejandro;
  8. Anda Adam și Joseph;
  9. Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

