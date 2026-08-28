Siguranța pe plajele din Costinești: investiții în baza de salvare acvatică și serviciile de salvamar

Într-o stațiune care atrage zeci de mii de turiști în zilele de vârf, siguranța pe plajă nu este un serviciu secundar, ci o parte esențială a infrastructurii turistice. Modernizarea și reabilitarea bazei de salvare acvatică și de prim ajutor și a posturilor de observare s-au aflat între obiectivele de investiții ale administrației locale, alături de dotarea acestora cu mijloace fixe. În paralel, serviciile de salvare acvatică și prim ajutor continuă să fie organizate pentru sezonul estival. Proiectul de modernizare, reabilitare și dotare este inclus în programul de investiții al comunei și are o valoare totală de peste 2,5 milioane de lei. Obiectivul este ca salvatorii să beneficieze de condiții mai bune de lucru.

Necesitatea unei astfel de investiții devine evidentă în timpul sezonului estival. Plajele din Costinești se numără printre cele mai frecventate de pe litoral, iar densitatea foarte mare de persoane crește presiunea asupra echipelor de salvare. Posturile de observare bine amplasate, comunicarea rapidă și accesul la echipamente performante pot reduce timpul de reacție și pot preveni transformarea unui moment de risc într-un incident grav.

Modernizarea nu se limitează la reabilitarea unor construcții. Proiectul include dotări și mijloace fixe necesare activității de salvare, dar și condiții mai bune pentru coordonarea echipelor aflate pe plajă.

Investiția trebuie privită și în contextul schimbării profilului publicului care ajunge în stațiune. Costineștiul nu mai este doar destinația vacanțelor studențești. Familii cu copii, grupuri de prieteni și turiști de toate vârstele aleg stațiunea, iar această diversificare vine cu nevoia unor servicii publice mai bine pregătite.

Siguranța influențează direct și imaginea unei destinații. Turiștii observă nu doar calitatea plajei sau oferta de divertisment, ci și modul în care stațiunea este pregătită să intervină atunci când apare o situație dificilă.

Prin modernizarea bazei de salvare acvatică și a posturilor de observare, Costineștiul investește într-un element fundamental al experienței turistice: încrederea că vacanța se desfășoară într-un spațiu mai bine organizat, supravegheat și pregătit să răspundă rapid atunci când este nevoie.