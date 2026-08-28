Politologul american John Mearsheimer, profesor de științe politice de la Universitatea din Chicago, a avertizat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski are toate motivele să tragă NATO în războiul cu Rusia.

Mearsheimer a explicat într-un podcast că Ucraina, țară aflată în al cincilea an de conflict, se îndreaptă spre înfrângere, iar regimul lui Zelenski caută să extindă războiul dincolo de granițele țării pentru a primi mai mult sprijin din partea NATO.

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Ce spune politologul american despre riscul izbucnirii războiului NATO-Rusia: „Puțin probabil”

Întrebat despre posibilitatea unui atac al Rusiei la un stat NATO, Mearsheimer a răspuns:

„Cred că, în acest moment, este foarte puțin probabil. Ar alege o luptă cu NATO, iar ultimul lucru de care au nevoie rușii este o luptă reală împotriva Ucrainei, plus NATO. Deci nu cred că o vor face.Cealaltă dimensiune a acestei probleme este că rușii se descurcă foarte bine în război. Cred că odată ce au decis să-și scoată mănușile în campania de bombardare și să atace siturile de la Marea Neagră, orașe precum Odessa și, practic, să închidă toate porturile ucrainene de la Marea Neagră, cred că au înțeles că ajung la un punct în care pot strangula economia ucraineană în moduri care ar avea un efect profund asupra câmpului de luptă în sine.”

Politologul a adăugat că rușii fac progrese constante pe frontul ucrainean și n-au nevoie de escaladare. Însă, atrage atenția că singurii care vor ca războiul să se extindă la scară continentală sunt ucrainenii, care au început să recruteze tineri studenți și chiar femei din cauza pierderilor masive pe front.

„Și, bineînțeles, dacă ne uităm la ce se întîmplă pe cîmpul de luptă, rușii fac progrese constante – progrese lente, cu siguranță, dar progrese constante. Și ucrainenii nu pot face prea multe pentru a remedia situația. De fapt, acum recrutează femei pentru că sunt disperați să completeze rîndurile de pe linia întîi, dar asta nu va rezolva problema. Sunt sortite pieirii pe cîmpul de luptă.”

Politologul mai spune că Ucraina a eșuat în campania sa de bombardare a Rusiei, crezând că va reuși să-i bage în colaps toată infrastructura energetică. Fără muniție furnizată de americani pentru sistemele anti-aeriene, Ucraina este tot mai copleșită de bombardamentele rusești cu rachete balisitce și drone ce vizează ținte civile.

„Și, așa cum spuneam, cînd te uiți la ce se întîmplă cu războiul aerian, situația se deteriorează cu o viteză vertiginoasă pentru ucraineni. Așadar, a începe un război cu NATO în acest moment și a atrage NATO în luptă ar funcționa doar în avantajul Ucrainei. Nu cred că rușii vor face asta”.

Cine este John Mearsheimer, profesorul care avertizează că războiul SUA-China este iminent

John Joseph Mearsheimer s-a născut la 14 decembrie 1947 și este un politolog american și specialist în relații internaționale. El deține titlul de Profesor Distins de Științe Politice „R. Wendell Harrison” la Universitatea din Chicago.Mearsheimer a dezvoltat teoria neorealistă (sau a realismului structural) a realismului ofensiv, care descrie interacțiunea dintre marile puteri ca fiind determinată în principal de dorința rațională de a obține hegemonia regională într-un sistem internațional anarhic.

În conformitate cu teoria sa, în cartea din 2001, „Tragedia politicii de mare putere”, Mearsheimer susține că ascensiunea puterii Chinei va duce, cel mai probabil, la un conflict cu Statele Unite. El a argumentat și o serie de motive pentru care consideră că Occidentul este principalul vinovat pentru declanșarea războiului ruso-ucrainean.



John Mearsheimer a avertizat că războiul SUA-Iran trebuie încheiat rapid. În caz contrar, ar putea rezulta o nouă mare depresiune mondială

De asemenea, l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să încheie cât mai rapid războiul cu Iranul, că în caz contrar, omenirea riscă să intre în cea mai mare criză economică de la Marea depresiune economică dintre anii 1929 și 1933.Într-un video despre războiul SUA-Iran postat pe canalul său propriu de pe YouTube, profesorul a explicat de ce crede că victoria SUA în Iran nu mai este posibilă fiindcă SUA n-au reușit să-și atingă niciun obiectiv prin operațiunile de bombardament.

„Când a început războiul, Statele Unite, și acest lucru este valabil și pentru israelieni, aveau patru obiective.Primul obiectiv a fost schimbarea regimului de la Teheran.Al doilea obiectiv a fost eliminarea capacității Iranului de a îmbogăți uraniul, deoarece dacă poți îmbogăți uraniu, poți produce cu ușurință o armă nucleară.Al treilea obiectiv a fost distrugerea programului balistic cu rachetele cu rază lungă de acțiune ale Iranului.Iar al patrulea obiectiv a fost, practic, determinarea Iranului să nu mai sprijine mișcările Hamas, Hezbollah și houthi. Și, foarte important, cred că schimbarea regimului a fost cel mai important obiectiv. Pentru că dacă nu schimb regimul, nu se pot atinge celelalte trei obiective.”

Tensiuni în creștere. Aliații est-europeni nu mai cred în garanțiile SUA și se tem că vizita-fulger a șefului CIA la Moscova ar avea mai multe de ascuns

Temerile europenilor că ar putea izbucni un război între NATO și Rusia au luat amploare de la vizita directorului CIA la Moscova. La începutul lunii august, serviciile de informații din SUA au avertizat că președintele rus Vladimir Putin ar putea ataca NATO în toamnă pentru a testa reacția și unitatea alianței. Directorul serviciului de informații externe ale Rusiei, Serghei Narișkin, a explicat că vizita directorului CIA John Ratcliffe a fost doar una de rutină și s-au purtat discuții doar despre domeniul spionajului. Ultima vizită a unui director CIA la Moscova a fost în noiembrie 2021, cu trei luni înainte de invazia rusă a Ucrainei.

Serviciile europene de informații au raportat că nu dispun de niciun indiciu că Rusia ar plănui un atac militar împotriva statelor europene membre NATO în acest an. Chiar și președintele american Donald Trump a dat asigurări. Însă, un oficial polonez, Radoslaw Sikorski, a spus că Polonia nu mai crede în asigurările președintelui american și a îndemnat la accelerarea pregătirilor de apărare împotriva Rusiei.

Ministrul polonez de externe, Sikorski, a atras și el atenția: „Se pare că spionii lui Putin i-au spus directorului CIA că nu va provoca NATO. Putin îi spusese directorului CIA din mandatul Biden că nu va invada Ucraina. Ar trebui să accelerăm pregătirile de apărare.”

Putin a asigurat că nu va invada Ucraina, dar spune că a fost forțat să intervină pentru protejarea minorității ruse

De altfel, în iarna 2021-2022, însuși Putin a tot dat asigurări că Rusia nu va ataca Ucraina, iar până la urmă, a invadat-o, declanșând cel mai sângeros război european de la al Doilea Război Mondial încoace. Dictatorul rus a spus că i-a fost forțată mâna după ce a constatat riscul că Ucraina depunea eforturi pentru a adera la NATO și a găzdui trupe și baze occidentale.

„Nu noi am început așa-zisul război. De fapt, noi încercăm să-l încheiem”, reamintește președintele rus de faptul că războiul a izbucnit odată cu Euromaidanul care a dus la înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Ianukovici în 2014, ceea ce a determinat Rusia să intervină în Donbas pentru a proteja minoritatea rusă și de a anexa peninsula Crimeea.

Oficialii ruși i-au învinovățit pe liderii vest-europeni pentru compromiterea negocierilor de pace de la Istanbul și pentru prelungirea războiului, după ce aceștia au furnizat armament occidental Ucrainei. Kievul au lovit ținte civile și militare din interiorul Federației Ruse cu rachete și drone de fabricație occidentală.

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