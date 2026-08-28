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Un român, victima unei răzbunări mafiote în Spania. A fost ținut captiv și torturat 10 zile după dispariția unei încărcături de droguri

Un român, victima unei răzbunări mafiote în Spania. A fost ținut captiv și torturat 10 zile după dispariția unei încărcături de droguri
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Un român stabilit în Spania a trecut printr-un adevărat coșmar după ce un transport uriaș de cocaină a dispărut. Bărbatul, care ar fi avut rolul de intermediar în tranzacție, a fost capturat de membrii unei grupări de traficanți și ținut captiv timp de 10 zile. Anchetatorii susțin că acesta a fost bătut în mod repetat într-o hală industrială.

Polițiștii au intervenit chiar înainte ca victima să dispară din nou

Operațiunea poliției spaniole a avut loc în momentul în care suspectul principal încerca să plece cu victima, relatează El Pais. Oamenii legii aveau informații că românul era ținut împotriva voinței sale într-un spațiu industrial.

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Când agenții au ajuns la locul indicat, liderul grupării l-ar fi urcat pe român într-un autoturism și ar fi încercat să fugă. Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au reușit să o oprească. Suspectul a încercat să scape, însă a fost prins și imobilizat. Imaginile intervenției îl arată pe acesta la pământ, în timp ce agenții îi pun cătușele.

Românul a fost scos din mașină și preluat de polițiști. Potrivit anchetatorilor, pe corpul său erau vizibile mai multe răni, despre care se presupune că au fost provocate în perioada în care a fost ținut captiv.

Românul ar fi acționat ca intermediar pentru o rețea specializată în traficul de stupefiante

Ancheta a scos la iveală că totul ar fi pornit de la un transport de droguri cu o valoare de ordinul milioanelor de euro.

Românul ar fi acționat ca intermediar pentru o rețea specializată în traficul de stupefiante. Misiunea sa era să faciliteze transportul unei cantități de peste 500 de kilograme de cocaină, care trebuia să ajungă din Portugalia în Spania. Pentru efectuarea transportului, acesta ar fi apelat la un alt șofer. Numai că, pe traseu, încărcătura a dispărut fără urmă.

Șoferul ar fi susținut că marfa a fost furată într-un așa-numit „vuelco”, o expresie folosită în lumea traficanților pentru a descrie furtul unui transport de droguri de către o altă grupare.

Românul ar fi încercat să se ascundă după ce a anunțat că transportul nu mai poate fi găsit. În cele din urmă, însă, membrii grupării ar fi reușit să-l localizeze.

Românul a fost ținut captiv 10zile

Bărbatul a ajuns într-o hală industrială, unde ar fi fost ținut împotriva voinței sale timp de aproximativ 10 zile.

Anchetatorii susțin că, în această perioadă, românul a fost supus unor agresiuni repetate. Leziunile constatate ulterior de polițiști sunt considerate dovezi ale violențelor la care ar fi fost supus. El a fost salvat în timpul intervenției asupra liderului grupării, înainte ca suspectul să poată pleca împreună cu victima.

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