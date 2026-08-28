Peste 100 de medici veterinari au fost mobilizați în județul Tulcea pentru monitorizarea a peste 355.000 de oi și capre, după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov, relevă G4Media, care citează informațiile transmise de ANSVSA.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că acțiunea de control epidemiologic este sprijinită de Poliție și Jandarmerie. În teren se află inclusiv directorii executivi ai DSVSA din județele Olt, Dolj, Ialomița, Dâmbovița și Vaslui.

„ANSVSA coordonează o amplă acţiune de control epidemiologic în judeţul Tulcea, ca urmare a confirmării a patru focare de variolă ovină şi caprină în localităţile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile şi Ostrov Dispozitivul de teren reuneşte peste 100 de medici veterinari, (inclusiv directorii executivi ai DSVSA Olt, Dolj, Ialomiţa, Dâmboviţa şi Vaslui) şi are sprijinul operaţional al Poliţiei şi Jandarmeriei. Acţiunea vizează monitorizarea unui efectiv total de 355.212 de animale (301.270 de ovine şi 53.942 de caprine) înregistrate la nivelul judeţului”, potrivit unui comunicat al instituției.

Peste 350.000 de animale sunt verificate

Acțiunea vizează un efectiv total de 355.212 animale, dintre care 301.270 de ovine și 53.942 de caprine, înregistrate la nivelul județului Tulcea.

Planul de măsuri de urgență pentru prevenirea răspândirii virusului și eradicarea focarelor se desfășoară pe trei direcții principale. Prima presupune evaluarea clinică a animalelor și verificarea trasabilității acestora în exploatații.

Medicii veterinari vor verifica efectivele, documentele de identificare și înregistrare a animalelor, istoricul deplasărilor și respectarea restricțiilor de mișcarecare sunt deja instituite. Verificările urmăresc identificarea eventualelor conexiuni epidemiologice între exploatații.

O a doua direcție vizează punctele de concentrare a animalelor, respectiv zonele de restricție și centrele de colectare. Aici vor fi monitorizate fluxurile de animale, în special în centrele din zonele de protecție și supraveghere, considerate puncte cu risc ridicat de transmitere a virusului din cauza numărului mare de animale.

Poliția rutieră controlează transporturile de animale

A treia componentă presupune intensificarea controalelor în trafic, realizate împreună cu echipajele de poliție. Aceste verificări urmăresc depistarea transporturilor sau deplasărilor neautorizate, precum și a animalelor neidentificate ori însoțite de documente care nu permit stabilirea trasabilității.

Autoritățile urmăresc, prin aceste măsuri, limitarea răspândirii bolii și eradicarea focarelor confirmate, prin monitorizarea efectivelor și controlul circulației animalelor în zonele afectate.