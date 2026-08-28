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PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile

PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile
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România se apropie de închiderea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență. Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri mai multe acte normative care trebuie să intre în vigoare până la 31 august 2026, data la care expiră termenul pentru finalizarea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR.

Legile care trebuie să intre în vigoare până la 31 august

Termenul de 31 august 2026 este unul esențial pentru România. Până la această dată trebuie îndeplinite obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât proiectele și reformele finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență să poată fi implementate în condițiile stabilite de Comisia Europeană.

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Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 534/2026);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 538/2026);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PL-x 539/2026);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 (PL-x 532/2026).

Unde au ajuns cei mai mulți bani din PNRR

O parte importantă a fondurilor alocate României prin PNRR a fost direcționată către proiecte de infrastructură și modernizare.

Printre principalele domenii finanțate se numără dezvoltarea infrastructurii rutiere și feroviare, eficientizarea energetică a clădirilor, precum și construirea și dotarea unor unități medicale.

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