Uniunea Europeană a alocat un ajutor umanitar de urgență în valoare de 2 milioane de euro pentru a sprijini Nepalul, în urma unei viituri catastrofale la granița cu Tibetul care a dus la moartea a cel puțin 470 de persoane și dispariția altor sute.

Viitura s-a produs după ce o masă uriașă de gheață și roci s-a prăbușit într-un râu din regiunea montană Himalaya. Prăbușirea acestui versant a creat o energie similară cu un cutremur de magnitudine mare și o viitură rapidă pe râul Lhende Khola. Apele și noroiul au crescut cu până la 9 metri în doar câteva minute și au măturat în drum sate întregi, au distrus rețele electrice, căile de comunicații și drumurile.

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Ca răspuns la viitura masivă care a provocat sute de decese în Nepal, Uniunea Europeană a alocat 2 milioane de euro sub formă de ajutor umanitar pentru a sprijini comunitățile afectate. Această finanțare de urgență va contribui la abordarea nevoilor imediate, inclusiv în ceea ce privește alimentele, asistența medicală, apa curată și salubritatea.

Această asistență vine pe lângă cele aproape 3 milioane de euro reprezentând ajutor umanitar alocat Nepalului la începutul anului pentru pregătirea în caz de dezastru.

„Inima mea este alături de toți cei afectați de inundațiile fulgerătoare devastatoare. Europa alocă 2 milioane de euro sub formă de ajutor umanitar imediat pentru Nepal, pentru a oferi asistență vitală familiilor și comunităților cel mai grav afectate. Europa vă este alături”, a scris președinta Comisiei Europene pe pagina de X.

Ursula von der Leyen a anunțat, de asemenea, că serviciul satelitar Copernicus va furniza hărți în timp real ale zonelor afectate pentru a ghida echipele de salvare.