Prima pagină » Actualitate » Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce interdicție a primit

Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce interdicție a primit

Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce interdicție a primit
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un preot a fost destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă. Decizia a fost luată în cursul zilei de luni, 24 august 2026, după ce bărbatul a recunoscut că este tatăl celor doi copii. A primit și o serie de interdicții.

Un preot din Poienești, Vaslui, a fost destituit de Episcopia Hușilor după ce a recunoscut că este tatăl gemenilor unei enoriașe căsătorite. Preotul Florin Crețu a slujit comunitatea timp de 20 de ani. Recent, el a cerut retragerea din activitatea clericală, după ce a recunoscut că a lăsat-o însărcinată pe o enoriașă căsătorită.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Preot din Episcopia Hușilor, destituit din rândul clerului după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă. Ce interdicție a primit

Preot destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită

Preotul destituit de Episcopia Hușilor nu mai poate oficia slujbe

Preotul din Poienești a intrat în atenția Episcopiei Hușilor după ce soțul femeii care a născut gemeni s-a întors în țară, după o perioadă îndelungată de muncă în străinătate. După discuțiile avute în familie, bărbatul a aflat că preotul ar fi fost amantul soției sale. Cazul a ajuns cunoscut nu doar în comunitate, ci și de Episcopia Hușilor. În urma anchetei interne, preotul și-a depus cererea de retragere din activitatea clericală.

De asemenea, după retragerea din rândul clerului, preotul nu mai poate oficia slujbe sau purta ținută clericală. Un nou paroh va fi numit în scurt timp.

„Imediat a fost declanșată o anchetă internă în urma căreia preotul Crețu Florin a depus cerere de retragere din activitatea clericală. Drept urmare, a fost destituit începând cu data de 24 august. Destituirea are ca efect interzicerea săvârșirii oricărei slujbe religioase, interzicerea purtării ținutei clericale și a împărtășirii în Sfântul Altar, acesta redevenind laic. În cel mai scurt timp, va fi numit un nou paroh al acestei comunități”, a anunțat Episcopia Hușilor, potrivit Vremea Nouă.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
19:37
Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
FLASH NEWS ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
19:27
ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
LIVE Protest firav la poarta lui Nicușor Dan pentru demisia șefului SPP, Lucian Pahonțu. Printre cele câteva zeci de persoane, prezente la Cotroceni, se află și protestatari de serviciu, apropiați de USR
19:25
Protest firav la poarta lui Nicușor Dan pentru demisia șefului SPP, Lucian Pahonțu. Printre cele câteva zeci de persoane, prezente la Cotroceni, se află și protestatari de serviciu, apropiați de USR
DECES Familia Universității Craiova își ia rămas-bun de la Nae Ungureanu
18:57
Familia Universității Craiova își ia rămas-bun de la Nae Ungureanu
INCIDENT Un român, victima unei răzbunări mafiote în Spania. A fost ținut captiv și torturat 10 zile după dispariția unei încărcături de droguri
18:40
Un român, victima unei răzbunări mafiote în Spania. A fost ținut captiv și torturat 10 zile după dispariția unei încărcături de droguri
LEGE PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile
18:31
PNRR se încheie la 31 august. Ce legi a promulgat Nicușor Dan în ultimele zile
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Adevarul
Cum sunt umflate prețurile la benzinării. O anomalie greu de justificat: Avem petrol, dar carburanți scumpi
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine i-a creat pe zei? Cum a apărut ideea de ființe supranaturale
MILITAR Vladimir Putin cere contribuția fiecărui rus pentru victoria finală împotriva Ucrainei
19:50
Vladimir Putin cere contribuția fiecărui rus pentru victoria finală împotriva Ucrainei
CONTROVERSĂ Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
19:17
Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
CONTROVERSĂ „Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
19:11
„Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără mandat: „52.000 de voturi, scuipate”
19:08
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără mandat: „52.000 de voturi, scuipate”
ALERTĂ Peste 100 de medici veterinari, mobilizați în Tulcea după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină
18:37
Peste 100 de medici veterinari, mobilizați în Tulcea după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină
TENSIUNI Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
18:13
Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”

Cele mai noi

Trimite acest link pe