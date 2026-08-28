Un preot a fost destituit de Episcopia Hușilor, din rândul clerului, după ce ar fi lăsat însărcinată o enoriașă. Decizia a fost luată în cursul zilei de luni, 24 august 2026, după ce bărbatul a recunoscut că este tatăl celor doi copii. A primit și o serie de interdicții.

Un preot din Poienești, Vaslui, a fost destituit de Episcopia Hușilor după ce a recunoscut că este tatăl gemenilor unei enoriașe căsătorite. Preotul Florin Crețu a slujit comunitatea timp de 20 de ani. Recent, el a cerut retragerea din activitatea clericală, după ce a recunoscut că a lăsat-o însărcinată pe o enoriașă căsătorită.

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Preotul destituit de Episcopia Hușilor nu mai poate oficia slujbe

Preotul din Poienești a intrat în atenția Episcopiei Hușilor după ce soțul femeii care a născut gemeni s-a întors în țară, după o perioadă îndelungată de muncă în străinătate. După discuțiile avute în familie, bărbatul a aflat că preotul ar fi fost amantul soției sale. Cazul a ajuns cunoscut nu doar în comunitate, ci și de Episcopia Hușilor. În urma anchetei interne, preotul și-a depus cererea de retragere din activitatea clericală.

De asemenea, după retragerea din rândul clerului, preotul nu mai poate oficia slujbe sau purta ținută clericală. Un nou paroh va fi numit în scurt timp.

„Imediat a fost declanșată o anchetă internă în urma căreia preotul Crețu Florin a depus cerere de retragere din activitatea clericală. Drept urmare, a fost destituit începând cu data de 24 august. Destituirea are ca efect interzicerea săvârșirii oricărei slujbe religioase, interzicerea purtării ținutei clericale și a împărtășirii în Sfântul Altar, acesta redevenind laic. În cel mai scurt timp, va fi numit un nou paroh al acestei comunități”, a anunțat Episcopia Hușilor, potrivit Vremea Nouă.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ