Frauda a implicat crearea unor furnizori fictivi și prezentarea unor facturi frauduloase, cu ajutor din interior, scrie El Economista.

Amazon este una dintre cele mai mari corporații multinaționale din lume. Diversificarea activităților i-a permis companiei lui Jeff Bezos să genereze venituri de 716,924 miliarde de dolari în ultimul an. Printre altele, această amploare a operațiunilor impune gigantului tehnologic colaborarea și derularea de afaceri cu mii de alte companii și întreprinderi.

În acest context, în anul 2022, o femeie din Atlanta (SUA) a încercat să fraudeze compania printr-o schemă elaborată care implica furnizori fictivi, facturi falsificate și utilizarea fondurilor obținute pentru achiziționarea de proprietăți și vehicule de lux.

Persoana condamnată, Brittany Hudson, a complotat cu Kayricka Wortham – care la acea vreme ocupa funcția de manager de operațiuni la un depozit Amazon din Georgia – pentru a direcționa plăți către conturi controlate de ele însele și de alți complici. Modus operandi-ul lor a constat în introducerea unor furnizori fictivi în sistemul companiei și, ulterior, în prezentarea unor facturi frauduloase care pretindeau să acopere furnizarea de bunuri și servicii.

„Acestea au pus la cale o schemă masivă de fraudă împotriva Amazon și au sustras aproape 10 milioane de dolari în doar câteva luni.”

Potrivit Biroului Procurorului SUA pentru Districtul de Nord al statului Georgia, suma de 9,4 milioane de dolari a fost transferată în conturi bancare controlate de acestea și de alți complici. La această schemă au contribuit și angajați ai Amazon, deși aceștia nu erau conștienți de faptul că acțiunile lor constituiau o fraudă.

Din sumele obținute ilegal, au achiziționat o locuință în valoare de un milion de dolari, vehicule de lux – precum un Lamborghini Urus din 2019 și un Porsche Panamera din 2018 –, motociclete și alte bunuri de mare valoare.

Totuși, Hudson a fost găsită vinovată de un juriu federal în luna martie, iar sentința a fost pronunțată miercuri, 26 august 2026. Condamnarea include două capete de acuzare pentru conspirație în vederea comiterii unei fraude electronice, 17 capete de acuzare pentru fraudă electronică, un capăt de acuzare pentru conspirație în vederea spălării banilor, nouă capete de acuzare pentru spălare de bani și un capăt de acuzare suplimentar pentru falsificarea semnăturii unui judecător federal.