Csoma Botond a avut, astăzi, o reacție controversată la adresa AUR și a parlamentarilor din tabăra suveranistă, despre care spune că provin din „partide șovine”, potrivit Știripesurse.ro. Liderul deputaților UDMR a mai spus că o colaborare politică cu AUR reprezintă o „linie roșie”, însă a specificat că nu se poate pronunța, momentan, în numele partidului și că este doar punctul său de vedere personal.

„Singura noastră linie roșie e AUR-ul și ceilalți independenți care provin din anumite partide suveraniste șovine. Noi nu dorim să avem legături politice cu asemenea persoane. (…) E o nuanță. Cel puțin, în nume personal, eu așa aș crede, dar nu vă pot confirma, pentru că trebuie să discutăm în partid aspectul ăsta”, a spus deputatul UDMR.

Csoma Botond nu se așteaptă la învestirea unui nou guvern

Reprezentantul UDMR afirmă că nu se așteaptă la numirea unui nou premier, nici după vacanța parlamentară. Motivul, spune acesta, ar fi „liniile roșii” ale fiecărui partid.

„S-ar putea să fie mai multe șanse, dar eu totuși nu văd acum încă, în mod concret, cum s-ar forma noua majoritate. Eu nu văd. Dar poate că totuși a trecut vara și în septembrie se vor face patru luni de când avem un guvern interimar, poate că unii vor mai lăsa din anumite linii roșii, nu știu, vom vedea”, a indicat acesta.

Deputatul UDMR crede că un premier independent nu ar avea autoritate

Liderul deputaților UDMR susține că un premier neafiliat politic nu ar putea avea autoritate în fața partidelor și crede că o astfel de soluție nu ar fi realistă, mai relevă Știripesurse.ro.

„Un independent nu ar avea autoritate, vă dați seama. Ce autoritate ar putea să aibă asupra partidelor politice un premier independent? După părerea mea, nu este o chestiune care ar putea funcționa, nu este fezabil din punctul meu de vedere. Eu cred că ar trebui să fie un politician”.