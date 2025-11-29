Prima pagină » Diverse » Sistemul SOS auto… mai mult încurcă, decât ajută. Sunt multe apeluri accidentale la 112, care costă autorităţile milioane de euro

Sistemul SOS auto… mai mult încurcă, decât ajută. Sunt multe apeluri accidentale la 112, care costă autorităţile milioane de euro

29 nov. 2025, 19:07, Diverse
Sistemul SOS auto... mai mult încurcă, decât ajută. Sunt multe apeluri accidentale la 112, care costă autorităţile milioane de euro
Sursa foto: caracter ilustrativ: Shutterstock

Peste jumătate dintre apelurile SOS trimise din maşini la 112 sunt false, pentru că șoferii apasă de multe ori din greşeală butonul care face legătura cu numărul de urgenţe. Această confuzie costă autoritățile milioane de euro.

Astfel, potrivit observatornews.ro, dispecerii 112 primesc tot mai multe apeluri de urgență, făcute de ceasuri, telefoane sau mașini. În cazul autoturismelor moderne, sistemul eCall și butonul SOS sunt dotări obligatorii, putând fi activat automat, în momentul în care mașina detectează un impact, dar și manual, dacă șoferul apasă butonul SOS aflat la bord.

Motivul bizar pentru care un român a apelat 112. Ce a putut să-i spună operatorului

Sursă foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

Așadar, este o  tehnologie care poate salva vieți, dar care le dă și bătăi de cap operatorilor. De cele mai multe ori, șoferii acționează accidental butonul SOS, atunci când vor să aprindă lumina de interior sau când curăță mașina.

Autoritățile au cheltuit milioane de euro pe solicitări accidentale

În cele mai multe cazuri de apeluri false, autoritățile au luat solicitarea în serios și au trimis echipaje de intervenție la fața locului.

„Operatorul 112 inițiază o discuție cu pasagerii pentru a confirma situația, iar dacă nu primește răspuns, apelul este tratat ca o urgență reală și echipajele sunt trimise imediat la locul accidentului. Sistemul transmite direct către 112 informații de localizare, tipul vehiculului, direcția de deplasare, dar și numărul de pasageri”, a explicat, din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, Cătălin Chirca.

Numai pentru aceste intervenții, statul a cheltuit milioane de euro. Cu toate astea, cei care apelează din greșeală nu sunt însă sancționați ca în cazul celorlalte apeluri false. Dar, pentru a evita astfel de situații, s-au găsit unele soluții.

„Producătorii au înțeles că sunt anumite apeluri accidentale la 112 și astfel au intervenit cu anumite soluții”, a spus consilierul de vânzări auto Alexandra Gherguș.

Unele mașini au acest clips de protecție pentru a împiedica activarea accidentală a butonului SOS, potrivit sursei citate.

Sistemul eCall și butonul SOS au devenit obligatorii în Uniunea Europeană pentru toate modelele noi de autoturisme, începând din 2018, pentru a reduce timpul de intervenție în cazul accidentelor rutiere grave.

Recomandarea video

Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
O idee periculoasă, „războiul preventiv”
DESTINAȚII Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
18:09
Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
ACTUALITATE La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
17:11
La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
AUTO Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
17:11
Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
PORTRET „Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
17:06
„Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Delegația lui Zelenski ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. WSJ: Witkoff a oferit Ucrainei scutiri de taxe, în loc de livrare de arme
17:00
🚨 Pace în Ucraina. Delegația lui Zelenski ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. WSJ: Witkoff a oferit Ucrainei scutiri de taxe, în loc de livrare de arme

Cele mai noi