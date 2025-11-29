Sistemul SOS auto... mai mult încurcă, decât ajută. Sunt multe apeluri accidentale la 112, care costă autorităţile milioane de euro

Peste jumătate dintre apelurile SOS trimise din maşini la 112 sunt false, pentru că șoferii apasă de multe ori din greşeală butonul care face legătura cu numărul de urgenţe. Această confuzie costă autoritățile milioane de euro.

Astfel, potrivit observatornews.ro, dispecerii 112 primesc tot mai multe apeluri de urgență, făcute de ceasuri, telefoane sau mașini. În cazul autoturismelor moderne, sistemul eCall și butonul SOS sunt dotări obligatorii, putând fi activat automat, în momentul în care mașina detectează un impact, dar și manual, dacă șoferul apasă butonul SOS aflat la bord.

Așadar, este o tehnologie care poate salva vieți, dar care le dă și bătăi de cap operatorilor. De cele mai multe ori, șoferii acționează accidental butonul SOS, atunci când vor să aprindă lumina de interior sau când curăță mașina.

Autoritățile au cheltuit milioane de euro pe solicitări accidentale

În cele mai multe cazuri de apeluri false, autoritățile au luat solicitarea în serios și au trimis echipaje de intervenție la fața locului.

„Operatorul 112 inițiază o discuție cu pasagerii pentru a confirma situația, iar dacă nu primește răspuns, apelul este tratat ca o urgență reală și echipajele sunt trimise imediat la locul accidentului. Sistemul transmite direct către 112 informații de localizare, tipul vehiculului, direcția de deplasare, dar și numărul de pasageri”, a explicat, din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, Cătălin Chirca.

Numai pentru aceste intervenții, statul a cheltuit milioane de euro. Cu toate astea, cei care apelează din greșeală nu sunt însă sancționați ca în cazul celorlalte apeluri false. Dar, pentru a evita astfel de situații, s-au găsit unele soluții.

„Producătorii au înțeles că sunt anumite apeluri accidentale la 112 și astfel au intervenit cu anumite soluții”, a spus consilierul de vânzări auto Alexandra Gherguș.

Unele mașini au acest clips de protecție pentru a împiedica activarea accidentală a butonului SOS, potrivit sursei citate.

Sistemul eCall și butonul SOS au devenit obligatorii în Uniunea Europeană pentru toate modelele noi de autoturisme, începând din 2018, pentru a reduce timpul de intervenție în cazul accidentelor rutiere grave.