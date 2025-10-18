Alertă după alertă. Incendiu și la Galați. Apelul la 112 anunța o EXPLOZIE

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara într-un bloc din Tecuci, iar în apelul la 112 era anunțată producerea unei explozii. Primele verificări ale pompierilor nu au indicat semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie.

Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat. Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci. Incendiul a fost lichidat.

Pompierii anunţă că au lichidat incendiul.

„În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci”, precizează ISU Galaţi.

În imobil au ars obiecte de mobilier şi bunuri personale.

Urmează ca specialiştii să stabilească ce anume a provocat focul.

Incendiul a izbucnit la un imobil din municipiul Tecuci. „Deşi apelul iniţial la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat o posibilă explozie, în urma verificărilor efectuate până la acest moment nu au fost identificate urme care să indice producerea unei deflagraţii”, informează, la ora transmiterii acestei ştiri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

La faţa locului se află două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară mecanică şi un echipaj SMURD.

Pentru că incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, pompierii au evacuat opt persoane din clădire, pentru a le asigura protecţia.

Este al treilea incendiu ce are loc în România, în 48 de ore de la explozia din Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți.