Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocată după armistițiul fragil dintre SUA-Iran. De ce evită navele în continuare ruta strategică

Deși SUA și Iran au anunțat încetarea focului, traficul din strâmtoarea Ormuz rămâne redus. Experții avertizează că lipsa garanțiilor de securitate și temerile armatorilor întârzie reluarea transportului pe una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

La mai bine de șase ore după anunțul privind încetarea focului dintre SUA și Iran, activitatea maritimă în Strâmtoarea Ormuz rămâne vizibil redusă, potrivit datelor analizate de CNN.

În ciuda acordului temporar, incertitudinile persistă în rândul industriei navale, iar reluarea traficului pe această rută vitală pentru economia globală pare departe. Specialiștii din domeniu avertizează că simpla declarare a armistițiului nu este suficientă pentru reluarea imediată a transportului comercial.

„Armistiţiul este un prim pas necesar, dar nu înseamnă că transportul comercial se va normaliza imediat pe rutele de trafic internaţionale din strâmtoare”, a declarat Charlie Brown, consilier principal pentru Dark Fleet Tracking la United Against Nuclear Iran și fost ofițer al Marinei SUA.

Expertul susține că decizia de revenire nu aparține doar companiilor de transport, ci depinde în mare măsură de autorități și asiguratori.

„Armatorii aşteaptă în continuare îndrumări oficiale din partea canalelor de securitate navală, a statelor de pavilion şi, mai ales, a asiguratorilor de riscuri de război maritim înainte de a trimite navele înapoi în strâmtoare”, a adăugat Charlie Brown, consilier în securitate navală.

Un element-cheie în reluarea traficului va fi apariția primelor nave dispuse să riște traversarea.

„Adevăratul semnal de urmărit îl reprezintă «pionierii» – primele nave dispuse să testeze ruta. Dacă aceste tranzite se vor desfăşura în siguranţă, încrederea se va consolida rapid, iar grupul mai larg care adoptă o atitudine de aşteptare va urma”, a explicat Charlie Brown, consilier principal pentru Dark Fleet Tracking.

Reguli noi impuse de Iran în Ormuz

Situația din regiune rămâne fragilă, după ce Iranul a atacat cel puțin 19 nave în apropierea strâmtorii de la începutul conflictului. Blocajul de aproape șase săptămâni a afectat grav fluxul global de petrol, având impact direct asupra piețelor internaționale. În acest context, autoritățile de la Iran transmit că reluarea traficului va fi strict controlată.

„Trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă prin coordonarea cu forţele armate iraniene”, a declarat ministrul de externe al Iranului.

În plus, potrivit agenției Tasnim, Iranul și Oman vor percepe taxe navelor care tranzitează zona în perioada armistițiului, o măsură care ar putea influența suplimentar deciziile companiilor maritime.

Războiul propagandistic continuă. Televiziunea de stat iraniana susține că l-a învins pe Trump