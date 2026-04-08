Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocată după armistițiul fragil dintre SUA-Iran. De ce evită navele în continuare ruta strategică

Mihai Tănase
Deși SUA și Iran au anunțat încetarea focului, traficul din strâmtoarea Ormuz rămâne redus. Experții avertizează că lipsa garanțiilor de securitate și temerile armatorilor întârzie reluarea transportului pe una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

La mai bine de șase ore după anunțul privind încetarea focului dintre SUA și Iran, activitatea maritimă în Strâmtoarea Ormuz rămâne vizibil redusă, potrivit datelor analizate de CNN.

În ciuda acordului temporar, incertitudinile persistă în rândul industriei navale, iar reluarea traficului pe această rută vitală pentru economia globală pare departe. Specialiștii din domeniu avertizează că simpla declarare a armistițiului nu este suficientă pentru reluarea imediată a transportului comercial.

„Armistiţiul este un prim pas necesar, dar nu înseamnă că transportul comercial se va normaliza imediat pe rutele de trafic internaţionale din strâmtoare”, a declarat Charlie Brown, consilier principal pentru Dark Fleet Tracking la United Against Nuclear Iran și fost ofițer al Marinei SUA.

Expertul susține că decizia de revenire nu aparține doar companiilor de transport, ci depinde în mare măsură de autorități și asiguratori.

„Armatorii aşteaptă în continuare îndrumări oficiale din partea canalelor de securitate navală, a statelor de pavilion şi, mai ales, a asiguratorilor de riscuri de război maritim înainte de a trimite navele înapoi în strâmtoare”, a adăugat Charlie Brown, consilier în securitate navală.

Un element-cheie în reluarea traficului va fi apariția primelor nave dispuse să riște traversarea.

„Adevăratul semnal de urmărit îl reprezintă «pionierii» – primele nave dispuse să testeze ruta. Dacă aceste tranzite se vor desfăşura în siguranţă, încrederea se va consolida rapid, iar grupul mai larg care adoptă o atitudine de aşteptare va urma”, a explicat Charlie Brown, consilier principal pentru Dark Fleet Tracking.

Reguli noi impuse de Iran în Ormuz

Situația din regiune rămâne fragilă, după ce Iranul a atacat cel puțin 19 nave în apropierea strâmtorii de la începutul conflictului. Blocajul de aproape șase săptămâni a afectat grav fluxul global de petrol, având impact direct asupra piețelor internaționale. În acest context, autoritățile de la Iran transmit că reluarea traficului va fi strict controlată.

„Trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă prin coordonarea cu forţele armate iraniene”, a declarat ministrul de externe al Iranului.

În plus, potrivit agenției Tasnim, Iranul și Oman vor percepe taxe navelor care tranzitează zona în perioada armistițiului, o măsură care ar putea influența suplimentar deciziile companiilor maritime.

Războiul propagandistic continuă. Televiziunea de stat iraniana susține că l-a învins pe Trump

Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?
