Un nou summit Kim-Trump ar putea fi posibil să se desfășoare cât de curând. Fred Fleitz, co-președinte al Grupului Stategic Global de la Washington, spune că este improbabil ca SUA să abandoneze obiectivul denuclearizării Coreii de Nord.

Relațiile dintre Kim Jong-Un și Donald Trump s-au deteriorat din 2019, imediat după două întâlniri efectuate.din 2018. Regimul de la Phenian a reluat programul balistic și a continuat să testeze armele nucleare.

Un nou summit Kim-Trump, probabil în vara sau toamna acestui an

Dar potrivit NKnews , Fred Fleitz nu crede că Trump a renunțat. Oficialul american prognozează organizarea celei de-a treia întâlniri bilaterale în a doua jumătate al acestui an.

„Cred că este o bună șansă ca summitul Trump-Kim să aibă loc în această toamnă”, a spus Fleiz.

„Știu că se poartă discuții despre această mișcare”, a adăugat acesta.

Fleitz a servit ca șef al personalului Consiliului Național de Securitate în 2018, la primul mandat al lui Trump. John Bolton era atunci consilierul de securitate al președintelui.

Donald Trump s-a întâlnit cu liderul suprem nord-coreean după un schimb de replici dure și amenințări. Prima întâlnire a avut loc la Summitul de la Singapore în 2018. A doua întâlnire a avut loc în Vietnam, în 2019,

Oficialul speră că Trump l-ar putea convinge pe Kim să nu mai livreze arme Rusiei

Fostul oficial a îndemnat administrația Trump să convingă Coreea de Nord să oprească aprovizionarea Rusiei cu arme în războiul cu Ucraina.

„Adică, ei ajută la războiul sângeros devastator pe care îl duce Rusia în Ucraina și nu cred că ar cere prea mult”, a spus Fleitz.

El a mai declarat pentru NK News că SUA și Coreea de Sud trebuie să continuă exercițiile militare comune pentru a presa Coreea de Nord. În ciuda conflictului dintre SUA și Iran, Coreea de Nord a evitat să furnizeze arme Teheranului. Regimul de la Phenian nici măcar nu a oferi condoleanțe Iranului după uciderea ayatolahului Ali Khamenei în bombardamentele israeliene de pe 28 februarie.

Sursa Foto: Profimedia

