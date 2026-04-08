Știri externe » Războiul propagandistic continuă. Televiziunea de stat iraniană susține că l-a învins pe Trump

Mihai Tănase
Deși luptele au luat o pauză după armistițiul convenit între SUA-Iran, războiul declarațiilor continuă cu acuzații umilitoare. Televiziunea de stat iraniană l-a ironizat pe Donald Trump, în timp ce liderul de la Casa Albă a susținut că acordul reprezintă o „victorie totală” pentru America.

Tensiunile dintre Washington și Teheran continuă pe „frontul propagandistic”, chiar și după anunțarea armistițiului de două săptămâni. Televiziunea de stat din Iran a lansat un atac dur la adresa președintelui Donald Trump, ironizând decizia acestuia de a accepta încetarea focului, scrie Mediafax.ro.

„O retragere umilitoare a lui Trump”, a transmis televiziunea iraniană despre acordul dintre SUA și Iran, intermediat de Pakistan, potrivit publicației Express.

Deși armistițiul a fost acceptat oficial și de autoritățile iraniene, discursul public din Iran rămâne extrem de critic la adresa Washingtonului.

Mesaje ironice de la Teheran

La scurt timp după anunțul făcut de liderul american, agenția de presă IRNA a publicat un mesaj pe platforma X, sugerând că Donald Trump ar fi făcut un pas înapoi.

„Președintele american Donald Trump și-a retras din nou propriile amenințări, declarând: «Sunt de acord să opresc bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni, iar acesta va fi un armistițiu reciproc»”, au transmis reprezentanții IRNA.

În același ton ironic, televiziunea de stat iraniană a continuat atacurile la adresa liderului de la Casa Albă. Mesajele au fost preluate și în presa internațională.

„Retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran. Trump a acceptat condițiile Iranului de a pune capăt războiului!”, au afirmat jurnaliștii iranieni.

Trump vorbește despre „victorie totală”

În contrast puternic cu mesajele venite din Iran, președintele Donald Trump susține că acordul reprezintă un succes major pentru Statele Unite.

„O victorie totală şi completă. 100%. Nu există niciun dubiu legat de asta”, a declarat președintele Donald Trump, liderul de la Casa Albă, într-un interviu acordat AFP, citat de France 24.

Armistițiul de două săptămâni a fost convenit după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze Asim Munir. Potrivit liderului american, acordul este condiționat de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtoarea Ormuzși de continuarea negocierilor între Washington și Teheran.

În plus, Statele Unite ar urma să contribuie la deblocarea acestei rute esențiale pentru transportul global de petrol, într-un moment în care piața energetică este deja afectată de tensiunile din regiune.

