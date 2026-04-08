Șansă de ultim moment pentru Realitatea Plus și Gold FM. CNA reanalizează închiderea posturilor

CNA se reunește astăzi într-o ședință de urgență. Membrii consiliului analizează cererile prin care cele două posturi solicită anularea deciziei de retragere a licențelor de emisie.

După ce ieri au rămas fără dreptul de a emite, Realitatea Plus și Gold FM au depus plângeri oficiale. Avocații celor două instituții cer forului audiovizual să revină asupra hotărârii. Această întâlnire are loc după ce sute de oameni au ieșit astăzi în stradă și după ce sindicatele din presă au acuzat un abuz de putere.

Argumentele care pot salva cele două posturi

Pe masa membrilor CNA se află documente noi și puncte de vedere juridice. Posturile susțin că măsura de a le închide pentru amenzile din trecut este prea aspră.

Închiderea posturilor Realitatea Plus și Gold FM

CNA a votat marți, 7 aprilie, retragerea licențelor pentru cele două posturi din cauza neachitării unor amenzi aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se retrage dacă titularul nu face dovada plății amenzilor în termen de 6 luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că și-au achitat obligațiile aferente anului 2025.

Închiderea postului Radio Gold FM a provocat o reacție dură din partea lui Cozmin Gușă, a cărui familie controlează stația radio. Acesta a catalogat decizia CNA drept ilegală și abuzivă. Gușă a anunțat că va contesta hotărârea în instanță, în timp ce avocații postului Realitatea Plus au depus deja o cerere de reanalizare a cazului.

