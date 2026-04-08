Cât zahăr este într-o doză de Coca-Cola, de fapt. Organizația Mondială a Sănătății a tras un puternic semnal de alarmă

Coca-Cola este băutura preferată pentru milioane de oameni, dar puțini știu cât zahăr conține, de fapt, o singură doză. Pe cât este de plăcută la gust, pe atât de mult se îndepărtează de standardele OMS în privința cantității zilnice de zahăr care poate fi consumată, scrie El Economista.

Pe măsură ce se apropie vara și zilele călduroase, revine și plăcerea de a savura o băutură rece la terasă sau pe o bancă într-un parc.

Care este cantitatea de zahăr recomandată

Deși această experiență este una dintre cele mai plăcute, specialiștii atrag atenția că anumite băuturi pot avea efecte negative asupra sănătății dacă sunt consumate în exces.

De ce se întâmplă acest lucru? Din cauza cantității de zahăr conținute. În cazul băuturilor carbogazoase, dincolo de aditivii folosiți pentru gust, unul dintre cele mai îngrijorătoare elemente pentru nutriționiști este zahărul. Iar un exemplu în acest sens este Coca-Cola clasică. O singură doză de 330 ml conține aproximativ 35 de grame de zahăr. Asta echivalează cu aproape 9 cuburi, potrivit ONG-ului sinazucar.org.

Nouă cuburi de zahăr înseamnă mai mult decât doza zilnică recomandată de specialiști, chiar și într-o singură băutură. Mai exact, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca zahărul să reprezinte mai puțin de 5% din aportul caloric zilnic total. Acest lucru înseamnă aproximativ 25 de grame de zahăr, adică în jur de 6 cuburi, pentru un adult cu o greutate normală.

Specialiștii subliniază că zahărul nu trebuie eliminat complet din alimentație, însă consumul său trebuie atent monitorizat. În cantități mari, zahărul se face vinovat de creșterea în greutate, apariția diabetului de tip 2 și a afecțiunilor cardiovasculare, ca să nu mai vorbim de carii dentare sau de senzația de oboseală.

În cazul băuturilor carbogazoase, variantele fără zahăr, precum „Zero” sau „Light”, sunt considerate opțiuni mai potrivite.

De asemenea, un alt ingredient important din băuturile răcoritoare este cofeina. În cazul Coca-Cola, conținutul variază în funcție de tip, însă în general este de aproximativ 15 miligrame la 100 ml. Astfel, o doză de 330 ml conține în jur de 35 de miligrame de cofeină. Este mai puțin de jumătate din cantitatea regăsită într-o ceașcă de cafea.

