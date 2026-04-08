Cât zahăr este într-o doză de Coca-Cola, de fapt. Organizația Mondială a Sănătății a tras un puternic semnal de alarmă
Coca-Cola este băutura preferată pentru milioane de oameni, dar puțini știu cât zahăr conține, de fapt, o singură doză. Pe cât este de plăcută la gust, pe atât de mult se îndepărtează de standardele OMS în privința cantității zilnice de zahăr care poate fi consumată, scrie El Economista.

Pe măsură ce se apropie vara și zilele călduroase, revine și plăcerea de a savura o băutură rece la terasă sau pe o bancă într-un parc.

Care este cantitatea de zahăr recomandată

Deși această experiență este una dintre cele mai plăcute, specialiștii atrag atenția că anumite băuturi pot avea efecte negative asupra sănătății dacă sunt consumate în exces.

De ce se întâmplă acest lucru? Din cauza cantității de zahăr conținute. În cazul băuturilor carbogazoase, dincolo de aditivii folosiți pentru gust, unul dintre cele mai îngrijorătoare elemente pentru nutriționiști este zahărul. Iar un exemplu în acest sens este Coca-Cola clasică. O singură doză de 330 ml conține aproximativ 35 de grame de zahăr. Asta echivalează cu aproape 9 cuburi, potrivit ONG-ului sinazucar.org.

Nouă cuburi de zahăr înseamnă mai mult decât doza zilnică recomandată de specialiști, chiar și într-o singură băutură. Mai exact, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca zahărul să reprezinte mai puțin de 5% din aportul caloric zilnic total. Acest lucru înseamnă aproximativ 25 de grame de zahăr, adică în jur de 6 cuburi, pentru un adult cu o greutate normală.

Specialiștii subliniază că zahărul nu trebuie eliminat complet din alimentație, însă consumul său trebuie atent monitorizat. În cantități mari, zahărul se face vinovat de creșterea în greutate, apariția diabetului de tip 2 și a afecțiunilor cardiovasculare, ca să nu mai vorbim de carii dentare sau de senzația de oboseală.

În cazul băuturilor carbogazoase, variantele fără zahăr, precum „Zero” sau „Light”, sunt considerate opțiuni mai potrivite.

De asemenea, un alt ingredient important din băuturile răcoritoare este cofeina. În cazul Coca-Cola, conținutul variază în funcție de tip, însă în general este de aproximativ 15 miligrame la 100 ml. Astfel, o doză de 330 ml conține în jur de 35 de miligrame de cofeină. Este mai puțin de jumătate din cantitatea regăsită într-o ceașcă de cafea.

O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară

Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul

NASA a făcut cea mai tare reclamă gratuită la un borcan de Nutella. Misiunea Artemis II a trecut pe locul doi

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?
