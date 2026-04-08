Fiica cea mare a patronului Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru, a venit cu tămâie la protestul din fața CNA. Ce mesaj a transmis

Bianca Dogaru

Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus, s-a alăturat miercuri protestatarilor din fața CNA. Aceasta a adus tămâie și a lansat acuzații dure la adresa membrilor instituției.

Aflată în fața sediului CNA, Alexandra Păcuraru a protestat față de retragerea licenței postului de televiziune. Aceasta a aprins tămâie și a purtat steagul României, în semn de revoltă față de decizia autorităților.

„Acești oameni care stau în această clădire construită de Nicolae Ceaușescu nu prea merg la Biserică, așadar am adus eu tămâie aici. Răspundem cu iertare, Dumnezeu va face dreptate,” a transmis aceasta.

Acuzații de cenzură și „metode rusești”

Pe lângă mesajele cu tentă religioasă, Alexandra Păcuraru a criticat dur activitatea CNA, pe care a comparat-o cu regimurile care impun tăcerea prin forță. Ea i-a numit pe membrii consiliului „ruși camuflați” și a afirmat că măsura de închidere a postului reprezintă un atac de cenzură.

„Ei sunt ruși camuflați pentru că impun cenzura. În momentul în care spui ceva contradictoriu și scoți la lumină ceva ce ei nu vor, ești redus la tăcere. Să vă fie rușine că stați în aceste clădiri care au fost ridicate de toți cei care s-au jertfit pentru România. Îi așteptăm pe cei de la CNA să vină cu aceeași aroganță să explice de ce au pus pumnul în gură.”

La manifestație a ajuns și liderul AUR, George Simion. Acesta a acuzat regimul condus de Ilie Bolojan că pune „pumnul în gură” opoziției. Simion a reiterat că decizia de retragere a licenței este una politică.

CNA a votat marți, 7 aprilie, retragerea licenței postului Realitatea Plus din cauza neachitării unor amenzi aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se retrage dacă titularul nu face dovada plății amenzilor în termen de 6 luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că și-au achitat obligațiile aferente anului 2025.

Mediafax
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?
FLASH NEWS Cum a reușit liderul suprem al Iranului să negocieze cu Trump. Mediatorii spun că fără el nu s-ar fi ajuns la un acord de încetare a focului
15:05
Cum a reușit liderul suprem al Iranului să negocieze cu Trump. Mediatorii spun că fără el nu s-ar fi ajuns la un acord de încetare a focului
FLASH NEWS Anunț neașteptat din partea lui Donald Trump. SUA și Iran vor colabora în domeniul nuclear
15:04
Anunț neașteptat din partea lui Donald Trump. SUA și Iran vor colabora în domeniul nuclear
TURISM Destinația tropicală care concurează cu Insulele Canare, supranumită și „Hawaii-ul Europei”. Este o alternativă la turismul de masă
14:53
Destinația tropicală care concurează cu Insulele Canare, supranumită și „Hawaii-ul Europei”. Este o alternativă la turismul de masă
EXTERNE Papa Leon al XIV-lea salută acordul de încetare a focului din Orientul Mijlociu
14:39
Papa Leon al XIV-lea salută acordul de încetare a focului din Orientul Mijlociu
Visul din campanie al președintelui se împlinește cu ajutorul CNA. Nicușor Dan o lăuda acum un an pe Maia Sandu pentru închiderea a zeci de televiziuni și site-uri în Moldova: „Asta vrem să facem și noi”
14:37
Visul din campanie al președintelui se împlinește cu ajutorul CNA. Nicușor Dan o lăuda acum un an pe Maia Sandu pentru închiderea a zeci de televiziuni și site-uri în Moldova: „Asta vrem să facem și noi”
DIPLOMAȚIE Un nou summit Kim-Trump. Când s-ar putea întâlni liderul de la Casa Albă cu dictatorul de la Phenian?
14:28
Un nou summit Kim-Trump. Când s-ar putea întâlni liderul de la Casa Albă cu dictatorul de la Phenian?

