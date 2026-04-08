Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus, s-a alăturat miercuri protestatarilor din fața CNA. Aceasta a adus tămâie și a lansat acuzații dure la adresa membrilor instituției.

Aflată în fața sediului CNA, Alexandra Păcuraru a protestat față de retragerea licenței postului de televiziune. Aceasta a aprins tămâie și a purtat steagul României, în semn de revoltă față de decizia autorităților.

„Acești oameni care stau în această clădire construită de Nicolae Ceaușescu nu prea merg la Biserică, așadar am adus eu tămâie aici. Răspundem cu iertare, Dumnezeu va face dreptate,” a transmis aceasta.

Acuzații de cenzură și „metode rusești”

Pe lângă mesajele cu tentă religioasă, Alexandra Păcuraru a criticat dur activitatea CNA, pe care a comparat-o cu regimurile care impun tăcerea prin forță. Ea i-a numit pe membrii consiliului „ruși camuflați” și a afirmat că măsura de închidere a postului reprezintă un atac de cenzură.

„Ei sunt ruși camuflați pentru că impun cenzura. În momentul în care spui ceva contradictoriu și scoți la lumină ceva ce ei nu vor, ești redus la tăcere. Să vă fie rușine că stați în aceste clădiri care au fost ridicate de toți cei care s-au jertfit pentru România. Îi așteptăm pe cei de la CNA să vină cu aceeași aroganță să explice de ce au pus pumnul în gură.”

La manifestație a ajuns și liderul AUR, George Simion. Acesta a acuzat regimul condus de Ilie Bolojan că pune „pumnul în gură” opoziției. Simion a reiterat că decizia de retragere a licenței este una politică.

CNA a votat marți, 7 aprilie, retragerea licenței postului Realitatea Plus din cauza neachitării unor amenzi aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se retrage dacă titularul nu face dovada plății amenzilor în termen de 6 luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că și-au achitat obligațiile aferente anului 2025.

